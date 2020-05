Coronavirus: "En las provincias sin transmisión o con pocos contagios, solo cumple la cuarentena el 30%"

Este lunes 4 de mayo se confirmaron 104 nuevos casos de COVID-19 en la Argentina, según el informe vespertino que difunde el Ministerio de Salud de la Nación. Con estos registros, el total de casos positivos asciende a 4.887. Del total de esos casos, informó el ministerio de Salud, 925 (el 18,9%) son importados, es decir, de personas que regresaron del extranjero; 2.137 (el 43,7%) son contactos estrechos de casos confirmados, mientras 1.377 (el 28,2%) se deben a contagios de circulación comunitaria. El resto se encuentra en investigación epidemiológica.

De acuerdo a la información actualizada este lunes, se registraron 11 nuevas fallecimientos por la enfermedad: cuatro mujeres, dos de 89 y 75 años, residentes en la provincia de Buenos Aires; otra de 94 años, en Capital Federal; y otra de 69 años, en la provincia de Córdoba; y siete hombres, cuatro de 72, 46, 60 y 84 años, vivían en la provincia de Buenos Aires; dos de 93 y 65 años, en CABA y otro de 72 años, en la provincia de Chaco. Al momento, la cantidad de personas fallecidas se eleva a 260.

El nuevo informe diario del programa de comunicación conjunta establecido entre el prestigioso Instituto de Investigaciones Epidemiológicas (IIE) y Editorial Perfil se analiza el impacto del distanciamiento social obligatorio (cuarentena) en cuanto a su efecto y el cumplimiento del mismo la última semana.

Para poder estudiar la movilidad de la gente se utiliza el indicador de movimiento de las personas a través de la señal de sus teléfonos móviles en el posicionamiento geográfico con el que se puede establecer cuando la persona se distancia de su domicilio. Hay que tener en cuenta que el usuario es anónimo y que esta información no dice dónde se dirige el usuario, solo que se alejó del hogar o lugar habitual.

De ese modo, según esta variable el IIE pudo establecer cuatro diferentes categorías de provincias según la ocurrencia de casos. "Se observa que en las regiones que no hay casos notificados los últimos 30 días el respeto de a la cuarentena es inferior al 30%, es decir, que menos de ese porcentaje se mantiene inmovilizada en sus viviendas", se expone en el análisis.

"En las provincias que tienen casos aislados, el cumplimiento está entre el 30 y el 40%. Las que tienen contagios que ocurren en los últimos 7 días el acatamiento supera el 40%. Se puede concluir que el cumplimiento de la cuarentena está asociado a la percepción social del riesgo y al agotamiento de la población al mantenimiento de la prohibición de movilización. Es decir, que la población la está rompiendo o quebrantando de hecho", se completa.

"En resumen, la última semana aproximadamente el 60% de la población se está movilizando, lo que obliga a que se establezcan premisas claras para que la población tenga presente qué es lo que puede hacer y qué medidas debe efectuar con el distanciamiento social, uso de barbijo comunitario y lavado de manos", se concluye.

El epidemiólogo Roberto Chuit, director ejecutivo del IIE, consideró que los territorios en los que no hay transmisión o esta es esporádica "no se estaría justificando el mantener una cuarentena tan estricta y se podrían abrir muchas más actividades de las que lo están haciendo".

"En esas provincias la gente ya se moviliza al no haber casos en la zona, incumplen la cuarentena ante la no posibilidad de riesgo. Por eso en todo el país, pero sobre todo en esos lugares, es importante remarcar las medidas que hay que seguir para disminuir el riesgo de contagio. Pero si no se hace caso y vuelven a aparecer casos la cuarentena debe de ser reinstalada", sostuvo Chuit.

Además, en el informe del IIE se afirma que algunos estudios de modelaje muestran que jornadas por equipos de 4 días laborables y 10 de descanso permiten controlar los procesos de transmisión.

B.D.N./FF