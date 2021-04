Luego de un mes, Víctor Hugo Morales afirmó que ya no tiene coronavirus

El periodista Víctor Hugo Morales anunció que el resultado de su último hisopado dio negativo luego de un mes de haber sido detectado con el virus. El relator comentó su felicidad por el resultado y destacó la importancia que se le debe dar a las secuelas que deja el COVID-19 luego del contagio.

"Me agité, estoy con menos aire, porque me emociona", empezó relatando el conductor de La Mañana con Víctor Hugo en su programa, en AM 750. Posteriormente, le dio la palabra a su médico, quien confirmó que el periodista había dado negativo en su hisopado.

"Tiene la característica de ser un virus persistente, que en general vive 9 o 10 días, pero quedan partículas virales que se pueden prolongar en el tiempo, pero no infectan, están ahí, y luego de un tiempo desaparecen. Para saber si esas partículas estarían vivas, tendría que hacerse un cultivo viral", explicó al aire el médico de Morales en la clínica Alcla, Jorge San Juan.

El día lunes, Morales había contado en su programa que todavía tenía el virus en su cuerpo, más allá de que había sido diagnosticado un mes atrás. Esto despertó la curiosidad y la imprudencia de algunos medios que publicaron que el relator se había reinfectado. "No faltaron los medios que salieron a decir que tenía COVID por segunda vez, lo cual daña mucho a los afectos, a toda la gente que me acompaña", manifestó Víctor Hugo.

Secuelas

“Creo que muchas personas deberían tomar conciencia que después del coronavirus quedamos muy mal y que hay que hacer mucho por la recuperación”, dijo Morales hoy respecto a una discusión que actualmente tomó vuelo respecto a las secuelas del COVID-19.

Una de las revistas científicas más reconocidas a nivel mundial, Nature, publicó un estudio donde se argumenta que los sobrevivientes del coronavirus tienen un 60% más de posibilidades de morir a los 6 meses de haber contraído el virus.

Provincia de Buenos Aires: en qué fase del aislamiento quedó cada municipio

"Nuestro estudio demuestra que hasta seis meses después del diagnóstico, el riesgo de muerte incluso después de un caso leve de COVID-19 no es trivial y aumenta con la gravedad de la enfermedad", sostuvo el médico Ziyad Al-Aly, uno de los 3 autores de la investigación "Caracterización de alta dimensión de secuelas posaguda de COVID-19".

Los datos del estudio son contundentes respecto a los problemas que se generan luego de haber transitado la infección. "Los hallazgos muestran que más allá de la enfermedad aguda, los sobrevivientes de COVID-19 experimentan una carga sustancial de pérdida de salud, que abarca varios sistemas de órganos pulmonares y extrapulmonares", explican los especialistas de Nature.

Finalmente, explican que "Los resultados proporcionan una hoja de ruta para informar la planificación del sistema de salud y el desarrollo de estrategias de atención multidisciplinaria para reducir la pérdida crónica de salud entre los sobrevivientes de COVID-19".

GI/FL