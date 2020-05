El "médico héroe argentino" que lucha cuerpo a cuerpo contra el COVID-19 en España

Hebe Schmidt, desde Madrid.

Se llama Max Hardy-Werbin. Es un joven médico argentino que no sólo pelea en la primera línea de batalla contra el coronavirus en el Servicio de Urgencias Hospital público Universitario del Mar de Barcelona, sino que también ideó un programa de inteligencia artificial que ya ha empezado a usar el Servicio de Urgencias de este centro hospitalario, para ayudar en el diagnóstico de los pacientes con sospecha de infección por el coronavirus SARS-CoV-2.

“Se trata de una herramienta de desarrollo propio que utiliza la tecnología de la inteligencia artificial para, a partir de radiografías del tórax de los pacientes, ayudar a los médicos a diagnosticar si el paciente puede tener la COVID-19”, explica a PERFIL, el joven médico de 34 años, que estudió medicina en la Universidad pública de Málaga, hizo su especialidad en Oncología en el Hospital Universitario Germans Trías i Pujol, un centro sanitario público de Barcelona, y que, además, tiene un doctorado en Inmunología del Cáncer por el Instituto de Investigaciones Médicas de la Universidad del Mar.

Inteligencia artificial. “Desarrollamos un software que se basa en la tecnología de Deep Learning o Aprendizaje profundo, que trabaja con un conjunto de algoritmos de aprendizaje automático que intenta modelar abstracciones de alto nivel en datos usando arquitecturas computacionales”, continúa Hardy-Werbin.

El médico explica cómo el sistema procesa distintos datos: “al soft le mostramos unas 7.000 mil radiografías de tórax de pacientes del centro con COVID-19 y sin COVID-19 y le indicamos cuáles tenían COVID-19 y cuáles no, y en base a métodos de aprendizaje automático basados en asimilar representaciones de datos el soft fue aprendiendo a identificar los que tenían la enfermedad —explica—. Esto ha permitido obtener un alto nivel de fiabilidad, del 80 % en el conjunto de los pacientes, que se eleva al 82 % en aquellos con diagnóstico positivo por esta enfermedad”.

Probabilidades. “El soft no te dice que esto es o no es coronavirus, te dice que hay probabilidad de que sea o no sea COVID-19, y con ello, intentamos resolver en casos de duda, porque en las radiografías de tórax que les practicamos a los pacientes las radiografías suelen mostrarte que tienen o que no tienen COVID19, pero hay muchos casos sospechosos en los que no logramos verlo con claridad, y esto nos permite ayudarnos”.

“A los pacientes con síntomas de COVID-19 les hacemos las pruebas en sangre PCR pero los resultados de estas pruebas tardan entre 24 y 48 horas en conocerse. Por eso entendemos que las radiografías y este sistema son un buen complemento, que nos permite ver en tiempo real, dicha probabilidad, porque está integrado a la tecnología de rayos y en el momento en que sale la radiografía el soft mismo da un diagnostico que indica la probabilidad.”, explica el médico.

“Se trata de una herramienta complementaria de apoyo a la decisión de los profesionales clínicos, que se viene a complementar con otros instrumentos como el test de PCR, los síntomas clínicos y la imagen radiográfica y tiene la ventaja de la velocidad”, agrega.

Sobre la génesis de la idea, explica que: “conocía el sistema de aprendizaje profundo y consulté a un compañero, Joan Gibert, bioinformático de la sección de biología molecular del Servicio de Anatomía Patológica, para ver cómo podía desarrollarse e implementarse, y puedo decirte que esto ha sido fruto de la colaboración de profesionales de los servicios de Urgencias, del Laboratorio de Biología Molecular del Servicio de Anatomía Patológica, de Radiología, de Enfermedades Infecciosas y de las direcciones de Innovación y Transformación Digital e Informática y está ya en fase de implementación, sin el trabajo de todos estas departamentos del hospital no lo hubiéramos conseguido desarrollar porque hemos llevado a cabo este desarrollo con el conocimiento, la colaboración y los recursos del propio Hospital del Mar, asegura.

El joven médico argentino, emigró a Málaga junto a sus padres y su hermana a los 16 años. En Buenos Aires había estudiado en el Instituto Libre de Segunda Enseñanza (ILSE), una institución de enseñanza secundaria argentina, avalada por la Universidad de Buenos Aires. Su hermana también estudia medicina en la Universidad de Málaga.

—¿Usted trabaja como médico de urgencias pero colgó la bata como oncólogo para dedicarse a la investigación en oncología?

—Hace cuatro años decidí que quería hacer una tesis doctoral experimental, para mi doctorado, y por eso me integré al Instituto de Investigación del Hospital del Mar para investigar en inmunología del cáncer, explica a PERFIL.

—¿Volverá a la oncología clínica?

—No lo sé. La investigación es fascinante, pero es muy difícil conseguir fondos para investigar.

El estudio de su carrera y su formación continua en medicina no le han restado al joven médico tiempo para hacer muchas otras cosas más: pilotea una avioneta 172 de cuatro plazas, y tiene licencia de piloto desde hace dos años, “después de aprender a volar en una pequeña escuela en Cataluña: Dreamair”. Además, toca el piano, el saxo, bajo, la guitarra, la batería y el ukulele en una banda de música que tiene con otros seis médicos. “Hacemos covers de Pink Floyd, de Creedence Clearwater Revival pero tocamos mucho de los Beatles, aunque nos cuesta mucho reunirnos más en esta época de pandemia, además uno de los médicos también toca el saxo y en otra banda de Heavy Metal”, le cuenta a PERFIL.

—¿También practica karate?

—Sí tengo un cinturón verde, tenía que pasar a azul, pero bueno… ya habrá tiempo.

—¿Tiene miedo de contagiarse el virus?

—Al principio sí, porque no contábamos con mucha protección, pero ahora tenemos la protección adecuada e intentamos cuidarnos y dejar todo en la entrada de casa cuando llegamos”.