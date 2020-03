Murió una mujer de 63 años en Chaco: es la víctima 25 de coronavirus en Argentina

Una mujer de 63 años murió en la mañana de este martes 31 de marzo en una clínica de Resistencia, Chaco, a causa del COVID-19 y se convirtió en la víctima número 25 del país por el coronavirus.

Según le confirmaron fuentes provinciales a la agencia Noticias Argentinas, la mujer murió durante la madrugada de este martes y es el quinto fallecimiento por coronavirus en la provincia de Chaco, territorio donde hay registros de transmisión comunitaria de la enfermedad. La paciente estaba internada desde hace varios días en el Sanatorio Güemes de la ciudad de Resistencia.

La víctima realizaba un tratamiento ambulatorio por neumonía y estaba con respirador. Se trata de Ana María Tonzar, según consignaron fuentes del Ministerio de Salud citadas por medios locales. La mujer habría contraído el coronavirus después de compartir mate con la médica jubilada que llegó de España y que fue identificada como la primer persona con la enfermedad en la provincia.

Hace dos semanas, la hija de la paciente, Celeste Arias, publicó en su perfil de Facebook el estado de su madre: "Mi mamá se nos está muriendo por posible coronavirus, está en el Güemes no puede respirar”. El sábado pasado, la mujer volvió a usar las redes sociales para disparar contra quienes no cumplen con la cuarentena dado que ella también dio positivo en coronavirus: "No sé si es porque yo lo estoy viviendo en carne (viva) propia, noto que sigue la gente saliendo? En serio? Esto recién comienza, no ven lo que pasa en otros países? No hay lugar en los cementerios, no te podés cortar un dedo que nadie te va a atender, en serio siguen saliendo? Por favor les ruego por lo que más quieran #QuedateEnCasa. Nooo esas unaaa gripecita! Nooo lo subestimen! Yo tengo terrrorrrrr! Jamás sentí una desolación así, y porque no quiero que vivan lo que estoy viviendo NO SALGAN, si no es estrictamente necesario, y si lo hacen con todos los recaudos! Nadaaaa es pocoooo! Saludos!".

Buenas! No tan buenas! No sé si es porque yo lo estoy viviendo en carne (viva) propia, noto que sigue la gente... Publicado por Celeste Arias en Sábado, 28 de marzo de 2020

La mitad de los 966 casos de coronavirus COVID-19 confirmados en el país fueron generados en forma autóctona, según informaron hoy autoridades sanitarias. El último reporte emitido este martes por el Ministerio de Salud indicó que un 50,6 por ciento de las personas contagiadas es de origen importado.

Cifras. Ayer lunes 30 de marzo se confirmaron 146 nuevos casos, y los distritos más afectados son la ciudad de Buenos Aires (292), la provincia de Buenos Aires (253), Santa Fe (111), Chaco y Córdoba, ambos con 81. Las únicas provincias en la que no se registran infecciones por Covid-19 son Catamarca, Chubut y Formosa.

B.D.N.