Los Stones, Metallica, Madonna y otros artistas, sin escenarios por 18 meses

por Ernesto Ise

La salud y la economía. Dos conceptos que en el devenir de esta pandemia están en la agenda diaria de gobiernos, empresas y famosos y el resto de la humanidad. En un informe que publicó Variety -la publicación emblemática del show business mundial- señala que por el efecto del coronavirus “pasarán no menos de 18 meses para que la industria de los shows y de las giras musicales vuelvan recuperar algo que se parezca a la normalidad.”

Mientras se analizan ideas y propuestas para buscar un equilibrio a futuro que incluya a toda la cadena que involucra el armado de una gira, el presente se resume con dos palabras: sombrío y complicado. Y ese presente abarca a los artistas, agentes, promotores, vendedores (de los shows) y clientes. Y por supuesto, espectadores y fans. Para marcar una diferencia: una cosas es un show puntual con una o un par de funciones, y otra una gira que se arma con tiempo y que su armado es un gigantesco rompecabezas que se modifica, además, según los destinos o plazas. Y a la logística propia que naturalmente ya tenían, ahora se aplicarán aquellas que cada país imponga a medida que empiece a “normalizarse” una vez que aparezca una vacuna o una cura al coronavirus.

Coronavirus: estiman pérdidas millonarias en la industria de la música

Todo esto “significa tomar medidas drásticas para conservar el flujo de efectivo”, detalla Variety en su extenso informe. “¿A expensas de quién? Ningún actor de la industria saldrá ileso, pero algunos sufrirán durante más tiempo que otros.” En lo inmediato, varias fuentes que cita Variety dicen que muchos aspectos económicos de los artistas que salen de gira -no sólo el cachet en sí mismo-, se verán afectados cuando se renegocien los contratos de los espectáculos que se vieron afectados por la pandemia.

“En general, hasta ahora cuando no se cumplía con la fecha que el promotor garantizaba tenía vendido un show, el mismo se consideraba cancelado o, se renegociaba una nueva fecha. Y había una fórmula que, aún dependiendo de la venta de entradas, ofrece seguridad financiera para el artista. Es decir, su las ventas no son totales no se van con las manos vacías. Y si se vende bien, todos contentos. Para dar un ejemplo, hasta ahora, una artista del nivel de Billie Eilish recibe cerca de US$ 3 millones por compromiso vendido en The O2, ese espacio londinense con capacidad para 20 mil localidades.”

Según Spotify, Spinetta es el artista más escuchado en épocas de coronavirus

Así como lo explicaron en Argentina varios productores teatrales, los empresarios consultados por Variety dicen que incluso si en septiembre próximo se levantan los aislamientos en las principales plazas, el regreso a los recitales masivos será “por etapas”. Esto es un retorno gradual a los conciertos, comenzando con lugares más pequeños y lentamente se habilitan otras “arenas y estadios” pero dependiendo de que finalmente haya aparecido una vacuna de demostrada eficacia contra el coronavirus.

Y como también explican referentes de la salud, la eficacia de un producto médico nunca es menor al año o año y medio. Por eso “dependerá de la capacidad de los lugares, de si es al aire libre o no, en qué país y cómo son las posibilidades de distanciamiento social.” Zeke Emanuel, director del Instituto de Transformación de la Atención Médica de la Universidad de Pensilvania, se hizo eco de esa perspectiva, como parte de un panel de expertos reunido por The New York Times sobre la vida después de la pandemia. “No se puede simplemente apretar un botón y abrir toda la sociedad como si nada hubiera pasado. Eso no va a funcionar porque el virus regresará con mayor virulencia”.