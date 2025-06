A 10 años del primer #NiUnaMenos que marcó un antes y después en Argentina hay un femicidio cada 39 horas

Diez años atrás se realizó el primer #NiUnaMenos que sacudió a Argentina y al mundo, una movilización gestada en una larga historia de debates y acciones feministas que antecedieron a las que salieron a la calle entonces. Según señala Amnistía Internacional, desde 2015 hubo una serie de avances palpables:

Se implementó un registro oficial de femicidios a cargo de la Corte Suprema de Justicia.

a cargo de la Corte Suprema de Justicia. Se creó el Cuerpo de Abogadas y Abogados para Víctimas de Violencia de Género.

Se sancionó la Ley Micaela , de capacitación obligatoria sobre género en todos los niveles de la administración pública nacional, provincial y municipal.

, de capacitación obligatoria sobre género en todos los niveles de la administración pública nacional, provincial y municipal. Se creó la Línea 144 para atender, acompañar y asesorar a víctimas de violencia de género que desde 2013 ha atendido en promedio 340 comunicaciones al día, 10.400 al mes y 125.000 al año.

para atender, acompañar y asesorar a víctimas de violencia de género que desde 2013 ha atendido en promedio 340 comunicaciones al día, 10.400 al mes y 125.000 al año. Se creó el Programa Acompañar para promover la autonomía económica de las mujeres en contextos de violencia.

de las mujeres en contextos de violencia. Se armaron fiscalías especializadas en casi todas las jurisdicciones del país para atender las denuncias y garantizar el acceso a la justicia.

en casi todas las jurisdicciones del país para atender las denuncias y garantizar el acceso a la justicia. Se sancionó la Ley de Interrupción Voluntaria y Legal del Embarazo, garantizando derechos sexuales y reproductivos largamente negados.

Todas esas conquistas fueron logradas luego de que miles de personas salieran a la calle a pedir algo de una humanidad tan básica como que no maten a una mujer más. Ni una menos. Hoy, una década después, los reclamos siguen vigentes.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

En aquel 3 de junio de 2015, un grupo de comunicadoras fue clave para articular una demanda urgente frente al femicidio de Chiara Páez de 14 años. A partir de entonces “Ni una menos” se consolidó como pedido básico, punto de partida. Ni Una Menos se gestó en un marco regional de lucha por los derechos de las mujeres y fue una referencia ineludible para América Latina e incluso del mundo.

Ni un paso atrás: cuidar las conquistas y seguir avanzando

“Ni Una Menos fue un grito colectivo que rompió el silencio y e hizo visible aquello que durante muchos años fue invisibilizado. Diez años después, su potencia transformadora sigue viva. Se han logrado avances históricos, pero también enfrentamos retrocesos alarmantes. En un contexto de discursos negacionistas y desmantelamiento de políticas públicas, es esa misma fuerza la que necesitamos para defender lo logrado y exigir al Estado que cumpla con sus obligaciones y garantice a mujeres y niñas una vida libre de violencia”, expresó Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina.

Desde que asumió el gobierno de Javier Milei se desfinanciaron y desmantelaron muchos de los programas y políticas públicas que promovían y protegían los derechos de las mujeres, niñas, adolescentes y personas LGBTI+.

Hay un femicidio cada 31 horas: desde el Ministerio de la Mujer llaman a "seguir exigiéndole al Estado"



Una de las últimas amenazas de esta gestión es la de eliminar la figura del femicidio del Código Penal, bajo el argumento de que la violencia no tiene género.

El genocidio silencioso del femicidio está todavía lejos de ser desactivado: en 2024 ocurrió un femicidio cada 39 horas, según datos del Registro Nacional de Femicidios de la Justicia Argentina y en lo que va del 2025, la sociedad civil reporta 100 femicidios.

Contra la campaña de desinformación

Desde ELA (Equipo Latinoamericano de Justicia y Género) compartieron datos útiles para evitar las campañas de desinformación:

¿Los homicidios de mujeres bajaron 14,3%?

“Decir que la violencia bajó porque bajaron los homicidios es incorrecto. La Justicia registra una causa como femicidio si hay indicios de violencia de género, como antecedentes de abuso o dominación, agresiones previas, ensañamiento o violencia sexual.

Esos datos no los informa el Ministerio de Seguridad sino la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia. Sus informes muestran que los femicidios se mantienen estables desde 2014, con algunas variaciones menores año a año.

El 50% de las mujeres argentinas sufrió violencia alguna vez en su vida por parte de su pareja actual o ex (Fuente: Encuesta de Prevalencia, Spotlight, 2023)”.

¿La verdadera solución es “el que las hace, las paga”?

“Es crucial no simplificar un problema complejo a una única solución punitiva. La evidencia demuestra que el aumento de penas nunca ha prevenido delitos, incluida la violencia de género, ni ha disuadido agresores o evitado femicidios.

La violencia no empieza con un crimen: empieza mucho antes. Y si no hay políticas para detectar, asistir y acompañar a las mujeres a tiempo, el sistema llega tarde”.

Los programas de asistencia se vacían:

La Línea 144 perdió el 45% de su personal.

El presupuesto del Programa Acompañar se redujo un 82%. La cantidad de mujeres asistidas cayó un 98,72%.

Datos actualizados al primer semestre de 2024.

¿Somos todos iguales ante la Ley?

“Las mujeres no siempre tuvimos los mismos derechos. Hasta 1985 no teníamos la patria potestad sobre nuestros hijos y hasta 1987 ¡no nos podíamos divorciar! 38 años después, podemos hacerlo, pero, cuando hay hijos, el 66,5% de las madres no recibe la cuota alimentaria que corresponde.

Las condiciones de vida siguen siendo muy diferentes:

El 38,1% de la población argentina es pobre, pero 6 de cada 10 son mujeres.

Las mujeres ganamos en promedio un 27% menos”.

¿La figura de femicidio afecta la igualdad ante la Ley porque significa que la vida de las mujeres es más importante?

“No. La figura de femicidio permite abordar una problemática particular: a los hombres los matan mayoritariamente personas desconocidas en espacios públicos. A las mujeres, personas de su entorno, en su hogar. Entender la diferencia es importante para diseñar mecanismos de prevención adecuados para fenómenos que son distintos. A nivel mundial, el 60% de las mujeres son asesinadas por una pareja o un familiar, mientras que esto es así en el 11.8% de asesinatos de varones (Fuente: ONU Mujeres, 2024)”.

¿Las denuncias falsas son un enorme problema social?*

“En Argentina, no hay estadísticas oficiales sobre denuncias falsas en violencia de género. Lo que sí hay es evidencia de que: solo 1 de cada 4 mujeres que sufre violencia buscó ayuda o llegó a denunciar (Fuente: Spotlight, 2023). De 250 víctimas de femicidio, menos del 25% había denunciado al victimario (Fuente: informe 2023 - Oficina de la Mujer de la CSJN). Menos del 3% de todas las denuncias penales (no solo las de género) terminan catalogadas como falsas o infundadas, según estima el Consejo de la Magistratura”.

¿Qué piensa la sociedad argentina sobre estos temas?

62% considera que la asistencia a mujeres en situación de violencia tiene un impacto positivo.

79% prefiere un Estado que brinde protección ante violencias.

58% cree que las desigualdades entre varones y mujeres son grandes o muy grandes.

85% considera que aún queda mucho por hacer para asegurar la igualdad de derechos.

Fuente: Informe Puntos de Vista, 2024.

*Más info aquí:

Amnistía Internacional

Equipo ELA