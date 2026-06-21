Agua turbia

Marcos Fontela, autor de Patear el hormiguero, segunda novela situada en la provincia de Buenos Aires, entiende de pueblos. No por nada, porteño de nacimiento, se autopercibe de Castelli, según se lee en la solapa.

“En Buenos Aires, los zapatos son modernos, pero no lucen como en la plaza de un pueblo”, dice una canción de León Gieco. Y es que, en la plaza, igual que en esta historia, el poder está en la mirada de los otros. Esa mirada peculiar, vigilante, omnipresente que, en el caso de los pueblos, registra y a la vez congela su objeto de atención, lo cerca de prejuicios, lo determina, nota los zapatos nuevos, halaga al portador, pero también deviene cárcel personal, laberinto sin salida.

La novela crece a partir de un episodio mínimo: el robo de una cuchilla en el marco de una feria. De manera metódica, ordenada y ágil, el narrador da a conocer la vida de cada personaje –tanto los detalles de los que el resto de los habitantes también está al tanto, como los que ignora– y, acto seguido, deja traslucir sus motivaciones. Un crimen, que se sumará al robo de la cuchilla, hace avanzar la trama. De pronto, el clima en el pueblo se ve alterado por la aparición de víctimas y potenciales sospechosos. En el radio de sus manzanas, donde nada escapa a la corriente atenta de los rumores, la discreción en el menor de los movimientos se convierte en una virtud clave. Y los representantes de las instituciones, el cura, el comisario y el intendente, lo saben bien. También un tal Lancaster, involucrado en tanto testigo del robo de la cuchilla, es consciente de ser observado desde cada zaguán, cada ventana.

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Patear el hormiguero se despliega entonces como un cuadro, una pintura minuciosa del lugar, de sus espacios clave – el atrio, la laguna, el Club de Pescadores, el prostíbulo al que llaman “la whisquería”, las estancias vecinas, el hospital, el cementerio, los boliches bailables, la arboleda donde van las parejas después de bailar– y un retrato de estos personajes notables a los que se agregan la viuda con plata, la estanciera, la puta que inicia a los adolescentes del lugar, los abogados, el hijo de ricos que estudia en la Capital, entre otros.

La tensión se sostiene en las pulseadas de poder y la pelea por las zonas de influencia entre el cura, el intendente, el comisario y el propio Lancaster. Y esa tensión se hace evidente en los diálogos entre ellos, las vacilaciones y los gestos, que Fontela trabaja con cuidado de orfebre; es remarcable cómo los acompaña, también, una lúcida observación psicológica de las rivalidades masculinas en juego.

Con una prosa austera, precisa y ágil, la lectura va a develar un final que no despeja todas las incógnitas. Al contrario, el desenlace deja ver con claridad, valga la paradoja, agua turbia. Y es que en este hormiguero que representa el pueblo, es turbia el agua que corre por debajo de las veredas, se agita detrás de las motivaciones de los protagonistas y los conduce, sin remedio, a ciertas acciones.

Patear el hormiguero

Autor: Marcos Fontela

Género: novela

Otras obras del autor: Tierra removida; La distancia entre la sed y el vaso

Editorial: Milena Pergamino, $ 28.000