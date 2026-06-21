El poder del paisaje

La naturaleza es lo otro de lo humano. Al mundo natural se lo explota, se lo ignora, o se lo pinta. La pintura como paisajismo: la naturaleza devenida imagen artística.

Así, lo natural –un cordón de montañas, el lago resplandeciente, los árboles en su consistencia de madera y sus hojas delicadas– se convierte en paisaje pintado. El alfabeto natural, de Pablo Gianera, piensa la naturaleza pintada del paisaje. Gianera es autor de varias publicaciones, traductor y docente de Estética en el Conservatorio Superior de Música “Manuel de Falla” de la Ciudad de Buenos Aires.

El paisajismo crea una representación del mundo natural, y de este modo nos devuelve un bien espiritual: la contemplación de lo bello natural. Porque, como señala el autor, “es por intermedio del paisaje que se alcanza lo propio de la belleza natural, que consiste en ser lejana, pues la lejanía es fundamento de todo lo bello”. En lo “lejano” también Walter Benjamin encontraba una de las cualidades distintivas del aura, ese magnetismo singular de una obra de arte o de un paisaje, cuya especificidad se define exactamente como la manifestación irrepetible de una lejanía, por cercana que esta pueda estar. La lejanía nos acerca a la riqueza de lo diferente; en este caso, a la visión del paisaje como conjunción de cielo y tierra; y al meditar en la experiencia estética del paisaje, regresamos inevitablemente a una pregunta cardinal: “¿La belleza habita en lo percibido o en quien percibe?”.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Antes de su nacimiento como género pictórico, en la Antigüedad, el entorno natural ya albergaba una dimensión estética y, además de la lejanía, de él dimanaba otra de sus cualidades primigenias: el paisaje no es solo un lugar, es también remisión a otro tiempo. Así se percibe en el Epodo II (Beatus ille o “Feliz aquel”) del poeta latino Horacio, uno de los poemas más célebres de la literatura clásica y tópico de la celebración de la vida rural en oposición a la ambición de la vida urbana. Sin embargo, la genialidad de Horacio radica en un giro satírico: ese “feliz” que añora el pasado no es el poeta, sino el usurero Alfio, un hombre atrapado en las especulaciones financieras de la ciudad. La poesía nos muestra que la naturaleza pura ya es percibida desde la distancia. Es en esa proyección idealizada del pasado donde el ser humano podía recostarse sobre la “encina vieja” o el “pasto firme”, arrullado por el sonido de los pájaros en el bosque, mientras “la fuente con su agua y su ruido invita a un sueño ligero”.

El paisaje que todavía no era paisajismo ya era belleza natural pura: no como simples rubíes estéticos desparramados en la lejanía, sino como el brillo de una antorcha encendida en otro tiempo; un tiempo más intenso, luminoso y acogedor, libre todavía de las sombras del negotium.

Siglos más tarde, el pensador Adam Müller, en su ensayo de 1808 “Algo sobre la pintura de paisajes”, aprecia que lo representado en el paisaje cambia o se resignifica según el paso del tiempo. Y John Constable contribuyó a valorar la pintura de paisaje como un género cuya fuerza no es solo darle presencia a lo bello del entorno, sino también, más allá de la imitación, alcanzar “la transmisión de un sentimiento”. El paisaje pintado no se pierde en su representación, sino que, por el contrario, vuelve a “hacer presente” la naturaleza con una nueva vida.

El alfabeto natural

Autor: Pablo Gianera

Género: ensayo

Otras obras del autor: Componer las palabras. Ensayos sobre música y lenguaje; La segunda parte del sueño; El alfabeto natural; La música en el grupo Sur;

Editorial: Adriana Hidalgo, $ 17.000

