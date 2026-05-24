Es cosa de negros

La primera historieta de un autor argentino, Arturo Lanteri, fue Las aventuras del Negro Raúl. Aparecida en la revista El Hogar durante el Centenario, representaban las correrías de un ridiculizado negro, títere roto por las crueldades de ricos y amos. Sin embargo, por aquellos años, aparecería Cosa de negros de Vicente Rossi, libro “inaudito” según Borges, que reivindicaba y elogiaba el aporte “esencial” de la cultura africana en la identidad nacional. Que se pensaba blanca, blanquísima. Cuando el mundo infla velas contra las razas y las etnias no blancas, Howard W. French en Nacidos en la negritud navega barlovento alumbrando la negada trama atlántica de esclavitud que dio origen al capitalismo y la modernidad.

Si bien los caminos de French, un periodista que pisó esas rutas de esclavistas y buscadores de El Dorado en África, Asia y América, no son nada novedosos, causan renovadas lecturas reunidos en más de 500 páginas. El profesor en Columbia cubre incisivo el extenso período de los portugueses en las actuales Congo y Ghana, en el siglo XV, a las yanquis leyes de Jim Crow, vigentes hasta la Segunda Guerra Mundial, para dar cuenta de “la gran sacudida del capitalismo”. Y acude a fuentes conocidas como Hobsbawm, quien ya había advertido la importancia en el despegue europeo de las plantaciones de algodón (eufemismo para campos de concentración), más que el oro; y otras menos citadas en Eric Williams. En 1944 en Capitalismo y esclavitud, el trinitense no solamente colocó al Caribe en el parto a secuestros y conflictos mundiales de la Revolución Industrial sino que afirmaba “el auge de Liverpool, la riqueza del imperio británico, el triunfo de la armada inglesa, el éxito de los banqueros británicos y el de la fábrica de algodón inglesas dependían del comercio de esclavos y de los productos fabricados por los esclavos”.

Casi 13 millones de negros llegaron del otro lado del océano, pero se calcula que resultan un cuarto de los que morían en viaje o en guerras, estimuladas por los europeos para aumentar la captura de esclavos, acota French; en un número total que se asemeja a los americanos que encontraron a partir de 1492 los españoles, franceses, ingleses, holandeses, alemanes y portugueses. Y que masacraron, enfermaron y violaron, dejando menos de un millón vivos en menos de dos siglos.

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Este libro, precedido de fuertes elogios, entre ellos Bill Gates, quien aseguró que “cambió la forma en que veo el pasado de África”, produjo un cimbronazo en el preciso momento de consolidación del #BlacklivesMatter. Raspando las historias silenciadas junto a Howard W. French, un afroamericano que saca el lado oscuro de nuestra modernidad, hecha de sangre y sudor de negros, zambos, criollos y mulatos que corre por nuestras venas y cueros, se relee en un cuento de Pedro Orgambide: “A nadie le gusta recordar esas cosas, ese tiempo en que se entreveró la sangre. Hoy todos parecen descender del Virrey ¿Y quién es uno para mostrar el culo de la taba?”. Acá el culo negro en el que sigue girando este mundo de libertad.

Nacidos en la Negritud. África, los africanos y la construcción del mundo moderno, desde 1471 hasta la Segunda Guerra Mundial

Autor: Howard W. French

Género: ensayo

Otras obras del autor: The Second Emancipation; Afrika; A Continent ofr the Taking

Editorial: Katz, $ 43.000

Traducción: Maximiliano Gonnet