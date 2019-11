Nietzsche hoy

Esther Díaz (*)

Cuenta la leyenda que el rey Midas había fatigado los bosques durante mucho tiempo en busca del sabio Sileno –un sátiro envejecido amigo de Dioniso– pero no lograba atraparlo. Hasta que se le ocurrió verter vino en el río de los sátiros. Sileno bebió, se durmió y al despertar se encontró con Midas preguntándole qué es lo mejor y más ventajoso para el ser humano. El sabio, silencioso. Hasta que, presionado por el rey, vociferó entre carcajadas: “Miserable especie de un día, hijo del azar y del cansancio, ¿por qué me obligas a decir lo que para ti sería mejor no escuchar? Lo mejor de todo es totalmente inalcanzable para ti. Es no haber nacido. No ser. Ser nada. Y lo mejor en segundo lugar para ti es morir pronto”, relata Nietzsche en El nacimiento de la tragedia.

La respuesta de Sileno fue profética, Nietzsche murió pronto. Pereció como creador cuando enloqueció. Tenía 45 años. Pero él, que no fue reconocido por sus contemporáneos, renació en el siglo XX y se renueva en el XXI. Irrumpió en otro tiempo. Pensó antes-de-tiempo. No obstante, cuando nadie lo esperaba, su obra fue (y es) reconocida, captada o cooptada por las más disímiles teorías e ideologías. Pensó para un futuro que es nuestro presente. Deconstruyó la verdad. Propició una ciencia alegre. Reafirmó la vida. Apostó al deseo. Desnudó los entramados del biopoder.

“Soy un póstumo”, decía, denunciando la sordera de sus coetáneos. Se asumía como filósofo del porvenir. Póstuma es la producción de un autor que se da a conocer después de su muerte. Nietzsche se revela en innovadores como Foucault, Deleuze y Derrida, entre otros. Se reeditan sus libros, proliferan escritos, cursos y discursos inspirados en este pensador del presente (desde el pasado). Este revivir nietzscheano ofrece herramientas para romper categorías coaccionantes y sustituirlas por fuerzas vitales, para descolonizar la cultura, los territorios, los cuerpos y hasta el inconsciente. Técnicas conceptuales de resistencia muy propicias en épocas de capitalismo financiero.

(*) Epistemóloga, ensayista y actriz argentina, autora entre muchos otros títulos, de La sexualidad, esa estrella apagada. Sexo y poder y Las grietas del control. Vida, vigilancia y caos.