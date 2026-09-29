RESET, la nueva edición de Leer y Comer: libros, gastronomía y bienestar con entrada gratuita

La feria Leer y Comer vuelve a Chacarita con una nueva edición que parte de la pregunta ¿qué podemos cambiar para vivir mejor? El sábado 3 y domingo 4 de octubre, desde las 12, está edición denominada RESET reunirá literatura, gastronomía, salud, neurociencias, psicología, nutrición, periodismo, finanzas y deporte en dos jornadas con entrada libre y gratuita.

Organizada por el periodista Luis Majul, la propuesta ocupará más de 3.000 metros cuadrados al aire libre y 400 metros cuadrados cubiertos en Concepción Arenal y Warnes. La feria, que celebra su 19.ª edición, fue declarada de interés turístico de la Ciudad de Buenos Aires y recibió a más de 10.000 visitantes en 2025.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Durante dos días, los escenarios Montenegro y RESET serán el punto de encuentro para conversaciones, presentaciones y firmas de libros, experiencias, música, catas de vino y propuestas gastronómicas. También habrá actividades para distintas edades y se permitirá el ingreso con niños y mascotas.

Leer y Comer: la agenda del sábado

La programación del sábado comenzará a las 14 en el escenario Montenegro con Diego Borinsky, periodista deportivo y autor de biografías sobre figuras del fútbol argentino como Marcelo Gallardo, Matías Almeyda y Andrés D'Alessandro. En esta oportunidad presentará Scaloni. La biografía oficial, dedicada al entrenador de la Selección Argentina campeona del mundo.

A las 14.30, en el escenario RESET, Florencia Canale presentará Maldita, su nueva novela sobre Erzsébet Báthory, conocida como la “Condesa Sangrienta”. La escritora y periodista utilizará la historia de la aristócrata del siglo XVI para abordar temas como el paso del tiempo, la obsesión por la juventud y los mandatos vinculados con la belleza.

La gastronomía tendrá su espacio a las 15, cuando Damián Pier Basile y Santiago Álvarez Tocalli compartan “Tu propia receta”. Los dos llegan desde recorridos diferentes: Basile comenzó a cocinar tortas antes de ganar Bake Off Argentina en 2020, luego creó una escuela de pastelería y abrió su propio café; Álvarez Tocalli es cocinero y cofundador de Fuera de Carta.

Villa Crespo expande su propuesta cultural con cuatro galerías de arte contemporáneo



A las 15.30, Daniela Lopilato y Sebastián López conversarán sobre alimentación y descanso en “De la mesa a la cama: alimentación, ronquidos y el arte de descansar”. La charla buscará poner en relación los hábitos alimentarios con la calidad del sueño.

A las 16, Bernardo Stamateas hablará sobre vínculos, relaciones y bienestar a partir de sus trabajos recientes, entre ellos Narcisistas y Vida nutritiva. Media hora más tarde, Pablo López y Fabricio Ballarini abordarán el descanso, el aprendizaje y la memoria en “Tu cerebro en modo RESET”.

A las 17, Adrián Puente y Florencia Andersen conversarán sobre Fórmula 1, carreras, comunicación y los desafíos profesionales que atraviesa una nueva generación de periodistas especializados en automovilismo.

A las 17.30, Mariana Shaalo y Carolina Cabrera propondrán “Finanzas sin estrés: trucos prácticos para el día a día”, con herramientas para ordenar las cuentas, pensar en inversiones y acercarse a la planificación financiera desde un lenguaje cotidiano.

A las 17.45 será el turno de Luis Novaresio, quien llegará con La vida que importa, una propuesta para detener la conversación sobre la coyuntura y recuperar preguntas vinculadas con las decisiones y prioridades personales. El cierre del día estará a cargo de Luz Pilheu, Astro Luz, con una experiencia de movimiento inspirada en los cinco ritmos.

Domingo: alimentación, longevidad y nuevos hábitos

El domingo comenzará a las 14 con Iwao Komiyama, referente de la cocina japonesa y nikkei en Argentina. En “Fusión y equilibrio”, el chef hablará sobre el encuentro entre técnicas orientales, ingredientes latinoamericanos y la posibilidad de construir una identidad gastronómica a partir de distintas tradiciones.

A las 14.30, Alejandra Temporini llevará la conversación a la cocina sin gluten. En “Comer sin gluten, rico y saludable”, la chef y creadora de contenidos especializada en cocina sin TACC propondrá alternativas para abordar las restricciones alimentarias sin resignar sabor.

La longevidad será uno de los grandes temas del domingo. A las 15, Daniel Tangona presentará “La nueva longevidad: la salud es el nuevo lujo”, una charla centrada en movimiento, alimentación, descanso, vínculos y hábitos. La propuesta parte de una pregunta que atraviesa la edición: no solamente cuántos años queremos vivir, sino cómo queremos vivirlos.

A las 15.30, la nutricionista funcional Fiorella Vitelli presentará “¿De qué nos alimentamos?”, una mirada que busca ampliar la conversación sobre nutrición más allá de las calorías y las dietas restrictivas, con eje en microbiota, inflamación, descanso y relación con la comida.

A las 16, Daniel López Rosetti llegará con Una buena vida. El médico clínico, cardiólogo y especialista en medicina del estrés organizará la conversación alrededor de cuatro dimensiones: el mundo emocional, el vincular, el existencial y el físico.

Media hora después, los psicoanalistas Luciano Lutereau y Verónica Buchanan presentarán El psicoanálisis (no) es imposible, una propuesta que cuestiona la búsqueda de soluciones inmediatas frente al malestar contemporáneo.

A las 17 llegará una de las novedades de esta edición: la presentación de RESET, el nuevo proyecto de Majul, una plataforma de contenidos y experiencias enfocada en bienestar, hábitos, longevidad y calidad de vida. El proyecto tendrá podcasts, entrevistas, contenidos digitales y encuentros con especialistas y será presentado por Gabriel Corrado y Mariana Arias, junto con Daniel Tangona, Juan Manuel Liquindoli y Fiorella Vitelli.

La agenda continuará a las 17.30 con Gastón Morales, quien hablará sobre “Cerebro y hábitos” y la relación entre neurociencias, comportamiento y bienestar. El cierre de las conversaciones será a las 18 con Edgardo Ríos, Mambrunense, quien presentará Mambrunense: ¡está buenísimo, hacelo!, su libro de recetas.

Gastronomía, libros, catas y propuestas para toda la familia

Además de las conversaciones, Leer y Comer ofrecerá una amplia propuesta gastronómica con alternativas dulces y saladas y opciones sin TACC. Entre los puestos estarán Maturino, Lamouse Bouche/Kreaps, Shami, Dulces del Cuore, Salgado Alimentos, No es Soberbia, Pancho Sushi, La Barceloneta, Savage, La Kitchen, Cremolatti y Café Martínez. También participarán Isla Negra, Lágrimas del Diablo, Próspero Velazco, Cabaña Los Hermanos, El Brocal y La Leñita.

El espacio editorial reunirá a Planeta, Penguin Random House, Arte a Babor, Catapulta, Feria del Libro, Ediciones LEA, Riverside, Urano, Manolito Books y Grupal Distribuidora. También habrá dos sorteos de bicicletas eléctricas VTRIC, una durante cada jornada.

Las catas de vino abrirán la programación de ambos días a las 13.30 en el escenario RESET.

Cuándo y dónde es Leer y Comer 2026

Leer y Comer, 19.ª edición: RESET

Cuándo: sábado 3 y domingo 4 de octubre, desde las 12.

Dónde: Concepción Arenal y Warnes, Chacarita, Ciudad de Buenos Aires.

Entrada: libre y gratuita.