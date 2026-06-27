Este 27 de junio, el santoral católico rinde homenaje a una de las figuras más enérgicas y brillantes de la patrística oriental, San Cirilo de Alejandría. Como patriarca de una de las sedes más influyentes de la cristiandad en el siglo V, su agudeza teológica resultó decisiva para preservar la recta doctrina sobre la naturaleza de Jesucristo.

El legado doctrinal y la firmeza pastoral de San Cirilo de Alejandría

Nacido en Egipto, se formó bajo el amparo de su tío, el patriarca Teófilo, asimilando una vasta cultura clásica y exegética. Al asumir la cátedra de Alejandría en el año 412, demostró ser un pastor de almas combativo, decidido a erradicar las herejías y a consolidar la fe nicena en un contexto social sumamente convulso.

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Su mayor desafío llegó con el estallido de la herejía nestoriana, que negaba que la Virgen fuera la auténtica Madre de Dios. Cirilo lideró la resistencia doctrinal con su célebre milagro de la palabra, redactando epístolas de una profundidad argumentativa impecable que clarificaron la unión de las dos naturalezas, divina y humana, en la persona de Cristo.

Durante el Concilio de Éfeso en el año 431, su firmeza teológica logró la proclamación dogmática de María como Theotokos. Este triunfo definitivo consolidó la caridad evangélica y la devoción mariana en toda la Iglesia universal, definiendo para siempre la ortodoxia frente a las divisiones doctrinales que amenazaban con fracturar la unidad de la cristiandad.

La devoción actual lo reconoce como Doctor de la Iglesia, un título otorgado por el Papa León XIII debido al valor imperecedero de sus escritos. Sus tratados teológicos continúan siendo fundamentales para el ecumenismo contemporáneo y el estudio de la cristología, destacando su capacidad para salvaguardar el depósito de la fe con valentía.

Las oraciones a San Cirilo de Alejandría suelen invocar su intercesión para obtener una fe inquebrantable y un amor profundo hacia la Santísima Virgen. Los fieles acuden a su auxilio celestial para solicitar claridad en el discernimiento, fidelidad al magisterio de la Iglesia y fortaleza espiritual ante las corrientes ideológicas del mundo moderno.

Su fallecimiento, ocurrido en el año 444, dejó una huella imborrable en el Oriente cristiano. Su magisterio imperecedero transformó la teología dogmática, legando un testimonio ejemplar de coherencia y amor a las Sagradas Escrituras que sigue iluminando a quienes buscan defender la verdad con firmeza y rigor intelectual.

Además de este célebre obispo, el calendario litúrgico conmemora hoy a San Gudelio, un mártir de la fe, y a Santa Emma de Gurk, una noble viuda dedicada a los desposeídos, mientras la cristiandad se encamina hacia la gran solemnidad de los pilares de la Iglesia universal, San Pedro y San Pablo, que se celebrará este próximo 29 de junio.

En la Ciudad de Buenos Aires, los files pueden honrar su memoria y unirse en oración en la Parroquia San Cirilo, ubicada en el barrio de Flores (calle Culpina 1021), un espacio sagrado propicio para la liturgia donde la comunidad eclesial venera el legado doctrinal y solicita la protección de este gran defensor de la maternidad divina.