Este 9 de junio, la Iglesia conmemora a una de las figuras más singulares de la antigüedad cristiana, integrada formalmente en el santoral católico como Doctor de la Iglesia. Se trata de San Efrem el Siro, un humilde diácono nacido en Mesopotamia que revolucionó la liturgia universal mediante la composición de himnos sagrados destinados a la catequesis popular.

El legado de San Efrem el Siro, el Arpa del Espíritu Santo

Nacido en Nisibis alrededor del año 306, el santo creció bajo la tutoría del obispo San Jacobo, quien lo guió en la fe y lo nombró maestro. Su juventud estuvo marcada por una profunda conversión espiritual tras experimentar la justicia divina en prisión. Desde entonces, abrazó una vida de absoluta austeridad y votos de pobreza y celibato.

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Cuando los persas invadieron su tierra natal en el año 363, el pensador se transformó en refugiado y se estableció definitivamente en Edessa. En esta nueva urbe, se encontró con una alarmante proliferación de corrientes gnósticas y arrianas. Para salvaguardar la doctrina ortodoxa, adoptó una estrategia brillante: escribir poemas teológicos adaptados a melodías populares de la época.

Su genialidad musical y literaria le valió el hermoso título de "Arpa del Espíritu Santo". El místico no solo componía la letra y música basadas estrictamente en las Sagradas Escrituras, sino que además organizó los primeros coros de mujeres en el foro público. Esta innovación transformó el canto sagrado en una herramienta de evangelización masiva.

Aunque poseía una vasta sabiduría dogmática, su extrema humildad lo llevó a rechazar firmemente la ordenación sacerdotal, eligiendo permanecer como diácono permanente. Durante sus últimos años en Edessa, se refugió en una celda solitaria para redactar exégesis bíblicas. Sin embargo, su fe siempre estuvo ligada a una intensa caridad pastoral hacia los más necesitados.

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El milagro final de su existencia terrenal ocurrió en el año 373, cuando una terrible hambruna y posterior peste azotaron la región. El santo abandonó su retiro, organizó camillas y distribuyó alimentos entre la multitud. Finalmente, murió de peste el 9 de junio de aquel año, tras contagiarse voluntariamente cuidando a los enfermos de la ciudad.

Junto a esta gran luminaria oriental, el almanaque eclesiástico recuerda hoy a San Primo y San Feliciano, mártires romanos de la Vía Nomentana. Asimismo, durante esta semana de junio, la cristiandad celebra las memorias litúrgicas de San Bernabé Apóstol y el célebre San Antonio de Padua, ejemplos universales de predicación evangélica y entrega absoluta al prójimo.

Para venerar la memoria y liturgia de este Doctor sirio en la Ciudad de Buenos Aires, los fieles pueden dirigirse a la Catedral de San Marón, ubicada en la calle Paraguay 848, en el céntrico barrio de Retiro. Este templo católico de rito oriental maronita conserva las tradiciones lingüísticas siríacas y arameas que el mismísimo santo enriqueció con sus inmortales cantos.