Este 10 de abril, el santoral católico rinde homenaje a San Ezequiel, uno de los cuatro grandes profetas de la tradición bíblica. Vivió durante el exilio en Babilonia en el siglo VI a.C. y fue llamado por Dios para ser un "centinela" para la casa de Israel, exhortando al pueblo al arrepentimiento y ofreciendo consuelo con la promesa de una futura restauración espiritual.

San Ezequiel y el misterio de la gloria divina manifestada

La vida de Ezequiel estuvo marcada por visiones teofánicas de una complejidad y belleza asombrosas, como la del carro de fuego y los seres vivientes. Estas experiencias místicas, estudiadas profundamente por teólogos italianos e ingleses, subrayan la trascendencia absoluta de Dios. Su misión fue transmitir que, incluso en la desolación del exilio, la presencia divina permanece junto a los fieles que mantienen la esperanza.

Se le atribuyen actos simbólicos extremos ordenados por la divinidad para representar el destino de Jerusalén. Las crónicas hagiográficas resaltan su obediencia absoluta, aceptando sufrimientos personales como signo profético. Uno de sus pasajes más célebres es la visión de los huesos secos que cobran vida, prefigurando milagrosamente la resurrección de los muertos y la renovación del Espíritu Santo en la Iglesia.

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Incluso en medio del paganismo babilónico, Ezequiel mantuvo la pureza del culto y la ley. Su mensaje enfatizó la responsabilidad individual ante Dios, rompiendo con la idea de que los hijos debían cargar eternamente con las culpas de sus padres. Esta doctrina de la justicia personal fue un hito en la historia de la salvación, preparando el camino para las enseñanzas morales del Nuevo Testamento.

La devoción actual hacia San Ezequiel se centra en su papel como intercesor para quienes atraviesan periodos de "desierto espiritual" o crisis de fe. Es considerado un modelo de resiliencia y de escucha atenta a la voz de Dios en tiempos de confusión. Los estudiosos de las Escrituras acuden a él buscando luz para comprender los misterios más profundos de la revelación divina.

La oración dedicada a este profeta resalta la esperanza en la vida nueva: "Señor Dios, que por boca de San Ezequiel prometiste darnos un corazón nuevo y un espíritu nuevo, concédenos que, por su intercesión, dejemos atrás nuestro pasado de pecado y caminemos siempre en la luz de tu verdad eterna". Es una súplica por la conversión del corazón.

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En el santoral católico de esta jornada también se recuerda a San Fulberto de Chartres y a San Paladio de Auxerre. Durante esta semana, la comunidad cristiana celebra además a San Estanislao de Cracovia y a Santa Gemma Galgani. Estas figuras, con sus carismas de sabiduría y sacrificio, enriquecen el tesoro espiritual de la Iglesia universal en su caminar diario.

En la Ciudad de Buenos Aires, los fieles pueden encontrar un espacio de oración en la Parroquia San Ezequiel Moreno, ubicada en el barrio de Pompeya (Cachi 560). Aunque dedicada al santo agustino recolecto del mismo nombre, en ella se honra la estirpe profética y misionera, siendo un centro de gran devoción popular y asistencia espiritual para todo el vecindario.