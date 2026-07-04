Este 4 de julio, el santoral católico rinde un profundo homenaje a una de las monarcas más virtuosas de la historia medieval, Santa Isabel de Portugal. Nacida en la nobleza aragonesa y convertida en reina consorte portuguesa, su existencia demostró que la corona terrenal podía subordinarse perfectamente a los valores del Evangelio y al servicio de los desposeídos.

La vida de oración y el legado pacificador de Santa Isabel de Portugal

Nacida en 1271, recibió el nombre en honor a su tía abuela, Santa Isabel de Hungría, cuya herencia espiritual marcó su infancia. Casada muy joven con el rey Dionisio I de Portugal, enfrentó con admirable paciencia las infidelidades de su esposo, respondiendo siempre con una intensa vida de oración y una penitencia silenciosa que conmovía a la corte.

San Máximo de Turín: el gran obispo y heraldo de la fe frente a las invasiones bárbaras

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Su rol político destacó especialmente por su capacidad para evitar conflictos armados. Actuando como mediadora, logró reconciliar a su esposo con su hijo Alfonso en el campo de batalla, deteniendo guerras civiles inminentes. Por esta razón, la historiografía eclesial la consagró bajo el título de la "reina de la paz", un auténtico milagro de la palabra.

La tradición hagiográfica destaca el célebre milagro de las rosas como su prodigio más recordado. Se relata que, al ser sorprendida por el monarca mientras llevaba oculto dinero para los pobres en su regazo, el oro se transformó instantáneamente en hermosas flores frescas, demostrando la intervención divina que protegía su constante y generosa caridad evangélica.

Tras quedar viuda, ingresó a la Tercera Orden de San Francisco, despojándose de sus riquezas materiales para vestir el hábito humilde. Su palacio se convirtió en un refugio para enfermos y desamparados. Su admirable generosidad consolidó una inmensa devoción actual, siendo considerada el modelo imperecedero de gobernante justa y madre protectora de los desvalidos.

Las oraciones a Santa Isabel de Portugal suelen implorar el don de la concordia familiar y la pacificación de los pueblos. Los fieles acuden a su auxilio celestial para solicitar fortaleza ante las pruebas conyugales, templanza en los momentos de discordia y la gracia de mantener un corazón compasivo ante el sufrimiento del prójimo.

Su fallecimiento, ocurrido el 4 de julio de 1336 mientras realizaba una nueva misión pacificación, confirmó su fama de santidad. Su sepulcro en Coímbra se convirtió en un centro de peregrinación donde se reportaron numerosos portentos, motivando su solemne canonización en 1625 por el Papa Urbano VIII como un faro de santidad universal.

Además de celebrar a la reina franciscana, el calendario litúrgico conmemora hoy a San Andrés de Creta, célebre obispo e himnógrafo, y al beato Pier Giorgio Frassati. La Iglesia se encamina también durante esta semana hacia las memorias de San Antonio María Zaccaria el 5 de julio y de Santa María Goretti, mártir de la pureza, el próximo 6 de julio.

En la Ciudad de Buenos Aires, los files pueden honrar su memoria y solicitar su especial protección en la Parroquia Santa Isabel de Portugal, ubicada en el barrio de Parque Chacabuco (calle Asamblea 851). Este templo porteño invita a toda la comunidad eclesial a participar de sus festividades litúrgicas y a contemplar su imagen devocional.