Este 3 de julio, el santoral católico celebra con la máxima solemnidad litúrgica la fiesta de Santo Tomás Apóstol, uno de los doce elegidos por Jesucristo para cimentar su Iglesia. Aunque su figura quedó ligada históricamente a la vacilación previa ante la Resurrección, su posterior entrega misionera transformó el destino espiritual de Oriente de manera imborrable.

El legado misionero y la inquebrantable fe de Santo Tomás Apóstol

Nacido en Galilea y apodado "Dídimo" por su condición de gemelo, Tomás demostró desde los inicios del ministerio público un temperamento apasionado. Las fuentes siríacas y griegas medievales describen que su inicial escepticismo se transformó en una vida de oración mística absoluta tras introducir sus dedos en las llagas del Salvador resucitado.

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Tras la llegada del Espíritu Santo en Pentecostés, el apóstol asumió el desafío de cruzar las fronteras conocidas, desplegando el milagro de la palabra ante gobernantes y filósofos. Su ambicioso viaje evangelizador lo llevó a cruzar Persia hasta alcanzar las costas de la India meridional, fundando las primeras comunidades cristianas de la región.

Los antiguos relatos apócrifos y las crónicas de Malabar le atribuyen asombrosos portentos físicos, destacando el milagro de la curación de enfermos terminales mediante la imposición de manos. Asimismo, la tradición testifica cómo logró pacificar a tribus hostiles y convertir a familias reales enteras gracias a una evidente y constante gracia divina.

Su valiente predicación en la región de Mylapore despertó la furia de los sacerdotes paganos locales, quienes no toleraban su influencia moral. El santo sufrió el martirio al ser atravesado por una lanza, demostrando una inquebrantable caridad evangélica al perdonar a sus propios asesinos y consolidando el crecimiento de la Iglesia universal.

La devoción actual lo venera como el patrono de los arquitectos, los constructores y de los fieles que atraviesan crisis de fe. Sus reliquias, custodiadas en la Basílica de Santo Tomás en Chennai, atraen anualmente a miles de peregrinos de diversas culturas, quienes buscan imitar su ejemplo de honestidad espiritual y valentía misionera.

Las oraciones a Santo Tomás suelen implorar la gracia de una fe firme y el cese de las dudas intelectuales. Los devotos acuden a su intercesión celestial para solicitar fortaleza ante la persecución, lucidez en el discernimiento vocacional y la capacidad de exclamar con sincera devoción sus célebres palabras: "Señor mío y Dios mío".

Además de celebrar a esta columna apostólica, el calendario litúrgico conmemora hoy a San Anatolio de Laodicea, un obispo de profunda ciencia, y a San Memón de Biza, mártir de la fidelidad doctrinal. La cristiandad se prepara también durante esta semana para recordar la memoria de Santa Isabel de Portugal el próximo 4 de julio.

En la Ciudad de Buenos Aires, los fieles pueden honrar su sagrada memoria y solicitar su especial protección en la Parroquia Santo Tomás Apóstol, ubicada en el tradicional barrio de San Cristóbal (calle Pasco 1351). Este templo porteño invita a la comunidad a participar de sus fiestas patronales y a contemplar su imagen devocional.