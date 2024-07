Se anunciaron los diez finalistas del Premio Fundación Medifé Filba

Según los organizadores, el premio “busca estimular la lectura, que la literatura circule y darles una segunda oportunidad a esos libros que salieron durante 2023 y que ya no están en la mesa de novedades de las librerías”. En esta quinta edición se recibieron más de 250 títulos de 146 editoriales y diez provincias que, afirman, “marcan el camino de la literatura argentina contemporánea. Esta lista de diez obras es una brújula que orienta la lectura en el enorme universo de la industria editorial local”.

La lista está compuesta por cinco escritores y cinco escritoras, ecuánime en el género. Pero con un detalle: todos son oriundos de la provincia de Buenos Aires, es decir, ninguno del interior del país (compuesto por 23 provincias más). Lo mismo con las editoriales seleccionadas, todas de Buenos Aires. A pesar de semejante omisión, como si la industria editorial estuviera compuesta únicamente por las editoriales de CABA y su periferia, damos lugar a esta selección de títulos con detalles sobre cada autor que, seguramente, bien merecido tienen su lugar en la competencia.

Amor se fue de Carlos Chernov (Interzona Editora). Chernov nació en Buenos Aires, 1953. Publicó Amores brutales (Sudamericana, 1993) y obtuvo el Premio Planeta Argentina con Anatomía humana (Planeta, 1993). Le siguen: La conspiración china, (Perfil, 1997), La pasión de María (Alfaguara, 2005), Amor propio (cuentos, Alfaguara, 2007) y El amante imperfecto, Premio La otra orilla 2008 (Norma, 2008). Por El desalmado, (Emecé, 2011) recibió el Primer Premio de Novela Inédita de la Municipalidad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Recientes: El sistema de las estrellas (Interzona, 2017) y Amo (cuentos, Interzona, 2019).

El amor es un monstruo de Dios, de Luciana De Luca (Tusquets Editores). De Luca nació en Buenos Aires, 1978. Es autora de libros para niños que recibieron distinciones de Alija y The New York Public Library. Entre ellos, Soy un jardín, Ratón de Biblioteca, Nunca vi una bruja y Ansiosa. Escribió el libro de relatos Las fiestas no son para los niños (2013) y en 2021 publicó la novela Otras cosas por las que llorar.

El diablo Arguedas de Betina Keizman (Editorial Entropía). Keizman nació en Buenos Aires, 1966. Es autora de las novelas Recurso de amparo (2018), Los restos (2014), El secreto de Marlene Rochell (1997) y el conjunto de cuentos Zaira y el profesor (1999).

El mamífero que ríe de Gustavo Ferreyra (Ediciones Godot). Ferreyra nació en Buenos Aires, 1963. Publicó el libro de relatos El perdón (1997) y las novelas El amparo (1994), El desamparo (1999), Gineceo (2001), Vértice (2004), El director (2005), Piquito de oro (2009), Dóberman (2010, Premio Emecé de Novela), La familia (2014), Piquito a secas (2016), Los peregrinos del fin del mundo (2018), El sol (2020) y Piquito en las sombras (2022).

La audición de Abel Gilbert (Editorial Golosina). Gilbert nació en 1960. Periodista, escritor, músico y doctor en Comunicación. Publicó ocho libros, el último de ellos es Un muchacho como aquel. Una historia política cantada por el rey (Gourmet Musical).

La reina del baile de Camila Fabbri (Editorial Anagrama). Fabbri nació en Buenos Aires, 1989. Escritora y directora teatral. En 2015 publicó Los accidentes, su primer libro de relatos. Le siguen: El día que apagaron la luz (2021) y Estamos a salvo (2022).

Las niñas del naranjel de Gabriela Cabezón Cámara (Penguin Random House). Cabezón Cámara nació en Buenos Aires, 1968. Publicó las novelas cortas Le viste la cara a Dios (2011) y Romance de la Negra Rubia (2014), y también las novelas La Virgen Cabeza (2009) y Las aventuras de la China Iron (2017). Las niñas del naranjel recibió el Premio Ciutat de Barcelona.

Lenguas vivas, de Luis Sagasti (Eterna Cadencia). Sagasti nació en Bahía Blanca, Buenos Aires, 1963. Publicó El canon de Leipzig (1999), Los mares de la luna (2005), Bellas artes (2011), Maelstrom (2015), Una ofrenda musical (2017) y Leyden Ltd. (2019).

Ukiyo de Martín Sancia Kawamichi (Editorial También el Caracol). Kawamichi nació en Buenos Aires, 1973. En 2014 publicó la novela Hotaru, en 2017 Shunga y al año siguiente Este pálido mundo mío, cuentos, estos últimos en Evaristo Editorial.

Viaje a las cosas de Miguel Vitagliano (Edhasa Editorial). Nació en Buenos Aires, 1961. Escritor, crítico y titular de la cátedra Teoría Literaria III en la Universidad de Buenos Aires. Publicó las novelas Posdata para las flores (1991); El niño perro (1993); Los ojos así (1996), Premio Anna-Seghers Preis 1996 y traducida al alemán en 2004; Cielo suelto (1998); Vuelo triunfal (2003); Golpe de aire (2004); La educación de los sentidos (2006); Cuarteto para autos viejos (2008); El otro de mí (2010); Tratado sobre las manos (2013) y Enterrados (Edhasa, 2018), Premio Eduardo Mallea y traducida al italiano en 2019. Como ensayista, es autor de Papeles para una novela (2010), Lecturas críticas sobre la narrativa argentina (1996) y, con Abel Gilbert, de El terror y la gloria. La vida, el fútbol y la política en la Argentina del Mundial del 78 (1998).