Shakira estrenó el video de "Dai Dai", la canción del Mundial 2026: Messi, Maradona y qué otras figuras aparecen

La cantante colombiana Shakira presentó este sábado el videoclip de “Dai Dai”, la canción oficial del Mundial FIFA 2026, una producción que comenzó a multiplicar repercusiones y comentarios en distintas plataformas a escala internacional.

La pieza musical, que representa el regreso de la artista a los himnos vinculados con las Copas del Mundo, incorpora la participación del músico nigeriano Burna Boy, una de las principales figuras del universo del género Afrobeats. La propuesta combina sonidos latinos y africanos en una construcción que busca reflejar la diversidad cultural y el carácter internacional del torneo.

Mundial FIFA 2026: Shakira estrenó el videoclip de “Dai Dai” con referencias a distintas culturas

Las imágenes muestran a Shakira compartiendo escenas de baile con niños y adolescentes vestidos con indumentarias inspiradas en diferentes selecciones que competirán en el Mundial. La puesta visual utiliza una amplia paleta cromática y escenarios diseñados para representar la convivencia de culturas que atraviesa la Copa del Mundo.

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La cantante aparece con un llamativo vestuario en tonos azul y amarillo, una elección estética que remite a los colores de Colombia, mientras desarrolla coreografías que combinan gestos asociados a su raíz latinoamericana con influencias provenientes de ritmos africanos.

En otros fragmentos del videoclip, la artista comparte pantalla con los Ghetto Kids de Uganda, un reconocido grupo de bailarines infantiles que participa con secuencias coreográficas al ritmo de “Dai Dai”. Parte de esas imágenes ya habían sido exhibidas en avances difundidos antes de la publicación oficial.

Durante distintos momentos del video, la cantante cambia de vestuario y exhibe prendas coloridas alineadas con la estética que caracteriza su carrera artística. Los cambios acompañan el movimiento constante de las escenas y aportan dinamismo visual a la producción.

Shakira estrenó el video de 'Dai, Dai', la canción oficial del Mundial de Fútbol FIFA 2026

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En línea con el perfil global que rodea al Mundial, la cantante aparece además en diversos escenarios emblemáticos. Uno de ellos recrea al Ángel de la Independencia, en Ciudad de México, donde se la observa mediante un efecto visual que genera la sensación de que permanece apoyada sobre uno de los hombros del monumento.

Otra de las secuencias traslada la escena hacia África mediante la incorporación del tradicional árbol baobab. El recorrido visual también incluye referencias a Sudamérica, donde aparece una ambientación que recrea una favela o una comuna y busca representar paisajes urbanos característicos de distintos puntos de la región.

Como parte del despliegue escenográfico, en un momento Shakira aparece ubicada sobre una representación del planeta, una imagen que luego se transforma en una pelota de fútbol. La secuencia acompaña el concepto universal de la canción y su relación con el certamen internacional.

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Lionel Messi, Diego Maradona y otras figuras del fútbol aparecen en el video de “Dai Dai”

El videoclip incorpora además imágenes y referencias de futbolistas que estarán presentes en la próxima Copa del Mundo, entre ellos Kylian Mbappé, Harry Kane, Luis Díaz, Vinícius Jr., Erling Haaland y Lionel Messi. También aparecen menciones a figuras históricas ya retiradas como Diego Armando Maradona, “El Pibe” Valderrama y Pelé.

El videoclip de Shakira incluye a Messi, otras figuras actuales del fútbol mundial y referencias a Diego Maradona

A pocos minutos de su publicación, el material ya acumula miles de interacciones y mensajes en redes sociales, donde usuarios destacaban distintos aspectos de la producción audiovisual. “Te Amo hasta el fin", ”La Reina por siempre“, ”Vamos reina!!! Así se hace una buena canción y video para el mundial ! Orgullosos de ti", “Aquí los que vamos a ver el mundial por Shakira”.

La canción “Dai Dai” —una expresión italiana que puede traducirse como “Vamos, vamos”— había sido lanzada oficialmente el pasado 14 de mayo y rápidamente ingresó entre las tendencias de las plataformas digitales de música. La letra, interpretada en distintos idiomas, incorpora mensajes vinculados a la resiliencia y la fortaleza: “What broke you once / Made you strong” (Lo que una vez te quebró / Te hace fuerte), canta Shakira en uno de los versos iniciales, acompañada por Burna Boy.

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A lo largo del tema, ambos artistas incorporan menciones a países y nombres ligados al fútbol internacional, una referencia directa al carácter global del Mundial: “Brazil, Uruguay, Argentina, Colombia… México, Japan, Korea, Netherlands”.

La presentación de “Dai Dai” coincidió además con el anuncio de la participación de Shakira, Madonna y BTS en el primer espectáculo de medio tiempo que tendrá una final de Copa del Mundo. El evento se realizará el 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey y estará bajo la curaduría de Chris Martin, líder de Coldplay. El objetivo del espectáculo será recaudar fondos para el FIFA Global Citizen Education Fund.

Con “Dai Dai”, la cantante vuelve a profundizar un vínculo ya establecido con la historia reciente de los Mundiales, después del impacto global de “Waka Waka” en Sudáfrica 2010 y de sus presentaciones en las finales de 2006 y 2014.

NG