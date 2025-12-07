El piloto argentino Agustin Conapino es el nuevo campeón del Turismo Carretera (TC) y quedó cuarto en el historial general de títulos, a un paso del podio. En un final casi sin emociones en el Autódromo Roberto José Mouras de La Plata, obtuvo su quinto campeonato y demostró ser el mejor durante toda la temporada.

El Titán de Arrecifes ganó la última fecha del Turismo Nacional y todavía puede lograr el título en las TC PickUp. “Fue un año soñado, formamos un equipo hermoso y estoy muy agradecido. Yo soñaba con algún día correr una carrera, llegar a un quinto título de TC es increíble”, agregó Canapino.

El piloto obtuvo su quinto campeonato

​​"Es un volver a vivir para mí", expresó el nuevo campeón del TC, que había tenido que interrumpir abruptamente su prometedor camino en la IndyCar estadounidense el año pasado con el Juncos Hollinger Racing, donde estuvo a la altura sin haber corrido nunca antes en autos de fórmula.

Tras quedarse con la pole position del sábado, le alcanzó con ganar la primera serie del domingo en La Plata para convertirse en el dueño de la edición 2025 de la Copa de Oro. Un rato después se quedó con la victoria en la prueba principal por delante de Mariano Werner y Luis José Di Palma y cerró los playoffs con una ventaja inédita sobre su seguidor: le sacó 90,75 puntos a Matias Rossi.

Canapino obtuvo los certámenes de 2010, 2017, 2018, 2019 y 2025, por lo que superó a automovilistas de la talla de Oscar Gálvez (Ford), Dante Emiliozzi (Ford), Héctor Luis Gradassi (Ford) y Roberto Mouras (Dodge), todos con cuatro logros.

Con este título, quedó a tan solo uno del histórico piloto de Ford y Chevrolet Juan María Traverso, quien lo ganó en seis ocasiones (1977, 1978, 1995, 1996, 1997 y 1999) y a dos de Guillermo Ortelli, otro ídolo del "Chivo", con siete (1998, 2000, 2001, 2002, 2008, 2011 y 2016).

