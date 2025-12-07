Con un gol de De Paul, Inter Miami ganó la MLS, el título 46 en la carrera de Messi

Son 46. Una cifra descomunal. Messi acaba de sumar su título número 46. Esta vez fue con la casaca rosa del Inter Miami, que logró ganar la MLS por primera vez en su historia. Fue en el estadio Chase Stadium de Fort Lauderdale, ante el Vancouver Whitecaps. El partido terminó 3-1: el segundo gol lo convirtió Rodrigo De Paul, y el tercero, otro argentino, Tadeo Allende. El primer tanto fue en contra: tras una jugada colectiva el defensor colombiano Édier Ocampo batió a su propio arquero.

Más tarde, tras una recuperación de pelota de Messi, el argentino habilitó con precisión a Rodrigo De Paul, quien definió cruzado para marcar el segundo tanto. En tiempo adicionado, el propio Tadeo Allende cerró la cuenta con un gol que selló la consagración.

Aunque Vancouver logró descontar, el control del partido, la concentración en los momentos decisivos y la jerarquía ofensiva de Miami definieron al ganador.

La victoria no es solo un título más: representa la primera MLS Cup en la historia del club. El mérito fue colectivo, pero con figuras destacadas: Messi, con su liderazgo y visión, De Paul con su definición, y Allende como héroe inesperado en la postemporada.

Para un equipo de reciente creación —fundado hace pocos años—, este título significa un salto gigantesco: confirma al proyecto como exitoso, legitima al plantel y le da al hincha su primera gran alegría al máximo nivel. Además, redondea un 2025 memorable: con ataque potente, buen juego colectivo y un cierre de temporada soñada.

La consagración en la MLS Cup marca un antes y un después para Inter Miami. No solo como logro deportivo, sino como símbolo de que, con estructura, fichajes acertados y liderazgo, un club joven puede soñar en grande.

Ahora la mirada se proyecta hacia 2026: mantener el nivel, defender el título, crecer institucionalmente y consolidar la identidad forjada esta temporada.