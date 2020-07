Efecto pandemia: record de cheques sin fondos

Hay arqueros voladores. Golazos de volea. Tarjetas rojas y papelitos que vuelan. El vuelo y el fútbol siempre se llevaron bien para describir términos o situaciones. Por esa razón, la figura de cheques voladores que se utiliza en la jerga financiera para referirse a los cheques sin fondos, ahora puede aplicarse casi a la perfección a este contexto de pausa futbolero y supervivencia.

Según un reporte del Banco Central, en Argentina hubo un récord de cheques rechazados durante abril. Una avalancha que sirvió como termómetro -uno entre tantos otros- para medir la crisis generada por el coronavirus. Si bien en mayo y junio ese índice repuntó, los valores siguieron por encima de lo que mostraban antes de la pandemia. Los clubes, lejos de ser la excepción, forman parte de ese escenario de insolvencias. Algunos incluso hicieron activar alarmas en bancos y entidades financieras.

San Lorenzo es, sin dudas, el club que evidencia más problemas en ese aspecto. Aunque muchos de los cheques rechazados por falta de fondos son anteriores a la pandemia --en total, la central de deudores del BCRA contabiliza 354 rechazos en el último año--, desde el 20 de marzo el club de Boedo profundizó su fragilidad: acumula, en estos casi cuatro meses, 156 cheques rechazados por un monto de 182 millones de pesos.

“Sabemos que es un tema casi general en la economía y no somos la excepción. Hay 150 que ya levantamos. Hoy debemos estar en el orden de los 100 cheques en proceso de levantarlos. Estamos renegociando con nuestros acreedores, hay buena aceptación”, le dicen a PERFIL desde adentro del club, donde remarcan que la prioridad pasa por pagarles el sueldo a los jugadores (con quienes negociaron un recorte sustancial) y los empleados.

De los cinco grandes, el otro con fallas en la capacidad de responder a los pagos debido a la coronacrisis es Independiente. Aunque el Rojo está muy lejos de San Lorenzo, entre el 17 de marzo y el 1º de julio sumó 12 cheques rechazados por falta de fondos. Más de la mitad ya fueron abonados, pero quedan dos difíciles de levantar: uno de 23 millones de pesos que debe pagarle a Vélez por el pase de Lucas Romero, y otro de 32 millones para River por la transferencia de Alexander Barboza.

“Nos pasa como a todos los clubes: si no vendemos jugadores, estamos complicados”, le reconoce a este diario Miguel Pelorosso, el gerente general de Independiente. Y explica una dificultad añadida también generada por la pandemia: si algún club del exterior se interesa en comprar a un jugador, como no hay certezas de cuándo podría viajar, no se apura demasiado en cerrar la operación.

En una tabla imaginaria de clubes con más cheques voladores en su cartera, el liderazgo de San Lorenzo se lo disputa su clásico de barrio: Huracán. A la tesorería del Globo llegaron de vuelta 211 documentos por falta de fondos desde que empezó el aislamiento social, preventivo y obligatorio. El primero fue el 26 de marzo por 190 mil pesos. El último, del 19 de mayo, por 50 mil. Aunque hay un detalle significativo, acaso un alivio: los 211 cheques rebotados en esta cuarentena suman 17.344.395 de pesos, un monto total muy por debajo de los otros clubes.

En Rosario, mientras que Newell’s se encuentra casi en cero (registra seis cheques rechazados, pero tres ya se cancelaron), Central está desbordado: en 2020 acumula 115 cheques rebotados por un total de 87 millones de pesos. El otro club en problemas de los de la Superliga -ahora Liga Profesional- es Argentinos Juniors, al que en este año le vinieron de vuelta 111 cheques por falta de fondos. Como pasa con Huracán, Argentinos tiene muchos cheques, pero por montos bajos. En total suma 17.623.935 de pesos. La insolvencia en La Paternal comenzó en marzo y sigue hasta estos días. Dos datos que se repiten en todos estos clubes.