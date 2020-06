El torneo de los contagios

El ex tenista Goran Ivanisevic, director de la etapa croata del controvertido Adria Tour, el torneo a beneficio organizado en los Balcanes por Novak Djokovic, anunció ayer que también dio positivo por el nuevo coronavirus, después de que cuatro jugadores que participaron del torneo también se vieran infectados. “Desgraciadamente, acabo de descubrir que he dado positivo al Covid-19”, declaró Ivanisevic, ex campeón de Wimbledon, en su cuenta en Instagram. “Me siento bien y no tengo ningún síntoma”, declaró el ex jugador de 48 años, quien actualmente integra el equipo de entrenadores de Djokovic. “Voy a continuar en aislamiento”, apuntó.

Ivanisevic era el director de la segunda etapa del Adria Tour, que se disputó en Croacia. Antes del test positivo había dado negativo en dos ocasiones en los últimos diez días. Esta semana, Djokovic (número 1 mundial), Grigor Dimitrov (19º), Borna Coric (33º) y Viktor Troicki (184º) dieron positivo tras participar en la etapa de Zadar, en la costa adriática de Croacia.

El Adria Tour, que comenzó el 12 de junio en Belgrado, se disputaba con público en las tribunas y había generado controversia por la falta de distanciamiento social. Se vieron incluso imágenes de jugadores abrazándose y disfrutando de una fiesta en una discoteca de la capital serbia. El torneo estaba avalado por el gobierno serbio (desde el 1º de junio se permitieron los eventos deportivos) pero se organizó sin ningún reparo a pesar de que hasta ese momento había más de 12 mil casos registrados de Covid-19 y 252 muertes en ese país.

A diferencia de lo que ocurre en otras competiciones, en el Adria Tour fue habitual durante el desarrollo de los partidos ver a los jugadores abrazarse o acercarse al público para tomar selfies y firmar autógrafos. El propio Djokovic recibió a los tenistas en el aeropuerto con afectuosos saludos y todos participaron de una fiesta nocturna en la que bailaron sin mediar restricciones.

Djokovic pidió disculpas por la competición, que se canceló, pero Ivanisevic la defendió, recordando que el número uno del tenis solo quería una iniciativa solidaria.

El tenis argentino es critico

El tenis argentino cuestionó la decisión del número uno del mundo Novak Djokovic, quien se contagió de Covid-19 luego de participar en un torneo de exhibición que él mismo organizó. El presidente de la Asociación Argentina de Tenis (AAT), Agustín Calleri, lo calificó como una “irresponsabilidad” de alguien que tiene que “dar el ejemplo”.

El bahiense Guido Pella también se sumó a las críticas contra Djokovic. “Le faltó el respeto al mundo del tenis”, opinó y dijo que no sabe “cómo va a salir parado de esto”. “No podés hacer algo así por respeto a lo que está viviendo el mundo. No hay que ser indiferente a lo que está pasando”, agregó Pella, número 35 en el ranking ATP.

Diego Schwartzman, actual número 13 del ranking ATP y el mejor tenista argentino de la actualidad, también cuestionó al número 1 del mundo: “Djokovic no se cuidó como se tenía que cuidar y lamentablemente le salió mal. Hay que prepararse, puede pasar cuando volvamos. Es un buen aviso.



Davis: en 2021

Las ediciones 2020 de las fases finales de la Copa Davis y de la Fed Cup se aplazan a 2021 debido a la pandemia del nuevo coronavirus, anunció ayer la Federación Internacional de Tenis.

La fase final de la Davis (masculina), prevista para noviembre en Madrid, se reprogramó a la semana del 22 de noviembre de 2021 en la capital española, mientras que la de la Fed Cup (femenina), que debía tener lugar en abril en Budapest, está fijada ahora del 13 al 18 de abril de 2021 en la capital húngara.

Los 18 equipos que ya estaban clasificados para la fase final de la Copa Davis competirán en 2021.