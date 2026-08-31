Histórico: Mariano Navone le ganó a Novak Djokovic en cinco sets en el US Open

En un match de tenis histórico, el argentino Mariano Navone, de 25 años, venció en 5 sets al serbio Novak Djokovid, de 39, hoy en el puesto 5° del ránking y uno de los mejores jugadores del siglo, en primera ronda del US Open.

El encuentro se definió por 7-6(5), 5-7, 4-6, 6-2 y 6-1 en cuatro horas y 36 minutos de competencia. Fue la primera vez que Djokovic queda eliminado de un Grand Slam en primera ronda. El argentino ahora espera por el suizo Stanislas Wawrinka o el italiano Matteo Berrettini.

En la previa, Djokovic llegaba como el máximo ganador de la historia con 24 títulos de Grand Slam y campeón en ese certamen en cuatro ocasiones (2011, 2015, 2018 y 2023) además de finalista otras seis. Navone, oriundo de La Plata y en el puesto 49 del ránking, sumaba apenas un triunfo en Nueva York.

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En Arthur Ashe, court central del Abierto de Estados Unidos, Djokovic comenzó imponiéndose 3-0, hasta que Navone empezó a ganar confianza y estiró la definición hasta el tie break, donde finalmente se impuso.

En el segundo set, el serbio empezó a acusar recibo de su físico y a sufrir la humedad del ambiente, factor que suele afectarlo en su juego. El argentino dudó y Djokovic igualó la cuenta con un 7-5.

El tercer set fue igual de intenso y peleado, al punto de que el serbio vomitó en un rincón en el 4-4. No obstante, logró imponerse y poner la cuenta 2 a 1. Pero el encuentro no estaba definido, ni siquiera cuando Djokovic se puso 2 - 1 arriba en el cuarto set, al quebrarle el saque al argentino. La Nave se recuperó, sumó dos rupturas y llevó el marcador a un empate.

En el quinto quedaron más a la vista las limitaciones físicas del balcánico, que se tomaba las piernas como si fuera a acalambrarse y enfrentó dolores de espalda. El match se hizo largo, con más de 4 horas, y el desgaste terminó jugando a favor el argentino, que lo ganó en el quinto set por 6-1.

ff