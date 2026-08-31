lunes 31 de agosto de 2026
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Histórico: Mariano Navone le ganó a Novak Djokovic en cinco sets en el US Open

El argentino, de 25 años, se convirtió en el primer jugador en eliminar al serbio en la primera ronda de un Grand Slam en los últimos 20 años.

Mariano Navone en el Masters de Montreal
Mariano Navone en el Masters de Montreal | AFP
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En un match de tenis histórico, el argentino Mariano Navone, de 25 años, venció en 5 sets al serbio Novak Djokovid, de 39, hoy en el puesto 5° del ránking y uno de los mejores jugadores del siglo, en primera ronda del US Open.

El encuentro se definió por 7-6(5), 5-7, 4-6, 6-2 y 6-1 en cuatro horas y 36 minutos de competencia. Fue la primera vez que Djokovic queda eliminado de un Grand Slam en primera ronda. El argentino ahora espera por el suizo Stanislas Wawrinka o el italiano Matteo Berrettini.

En la previa, Djokovic llegaba como el máximo ganador de la historia con 24 títulos de Grand Slam y campeón en ese certamen en cuatro ocasiones (2011, 2015, 2018 y 2023) además de finalista otras seis. Navone, oriundo de La Plata y en el puesto 49 del ránking, sumaba apenas un triunfo en Nueva York.

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En Arthur Ashe, court central del Abierto de Estados Unidos, Djokovic comenzó imponiéndose 3-0, hasta que Navone empezó a ganar confianza y estiró la definición hasta el tie break, donde finalmente se impuso.

En el segundo set, el serbio empezó a acusar recibo de su físico y a sufrir la humedad del ambiente, factor que suele afectarlo en su juego. El argentino dudó y Djokovic igualó la cuenta con un 7-5.

El tercer set fue igual de intenso y peleado, al punto de que el serbio vomitó en un rincón en el 4-4. No obstante, logró imponerse y poner la cuenta 2 a 1. Pero el encuentro no estaba definido, ni siquiera cuando Djokovic se puso 2 - 1 arriba en el cuarto set, al quebrarle el saque al argentino. La Nave se recuperó, sumó dos rupturas y llevó el marcador a un empate.

En el quinto quedaron más a la vista las limitaciones físicas del balcánico, que se tomaba las piernas como si fuera a acalambrarse y enfrentó dolores de espalda. El match se hizo largo, con más de 4 horas, y el desgaste terminó jugando a favor el argentino, que lo ganó en el quinto set por 6-1.

ff

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