Las Fiestas Mayas celebran su 50ª edición con récord de competidores

Algunos saldrán a ganarla. Otros irán por su mejor marca personal. Muchos -miles- moverán la marea celeste y blanca detrás de una sensación, de un recuerdo o simplemente por la emoción de estar ahí. Habrá historias y razones de todo tipo, pero todas unidas por una misma pasión: correr. Mañana, Fiestas Mayas celebrará su edición 50 con una convocatoria récord para la carrera más tradicional del calendario argentino: 15.000 corredores, participantes de 43 países y la presencia de 120 atletas de élite en una jornada que volverá a reunir deporte y festejo popular.

Organizada actualmente por Club de Corredores, Mayas nació en 1972 para acercar el atletismo federado a la gente y transformar el 25 de Mayo también en un ícono deportivo nacional. Más de cinco décadas después el evento logró conservar el valor simbólico y ya es una referencia ineludible para los corredores, aún más en medio del furor que vive el running. Este año tendrá largada y llegada sobre la Avenida Figueroa Alcorta a metros de Juramento y dos distancias: 10K y 3K.

La edición número 50 llegará además con un nivel competitivo que confirma el prestigio. Entre los 120 atletas de élite convocados habrá representantes del máximo nivel actual del fondo argentino, incluidos los protagonistas de las principales victorias de la temporada. Aunque el salteño Matías Reynaga (ganador de 2025) no será de la partida este año, la expectativa vuelve a estar puesta en una competencia que promete un ritmo de carrera enérgico y de jerarquía.

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El antecedente inmediato lo grafica en detalle: la edición pasada dejó una actuación histórica para el atletismo local. Además del triunfo de Reynaga con 28m22s (la mejor marca lograda por un argentino en un circuito certificado), siete corredores lograron bajar los 30m en los 10K, y tres corrieron por debajo de 29m, un rendimiento colectivo excepcional y uno de los niveles más altos en una carrera de ruta en el país.

Para Fernando Díaz Sánchez, entrenador y formador de atletas de alto rendimiento, esa combinación entre historia y nivel deportivo explica parte del fenómeno: “Mayas es quizás la carrera más importante del calendario por la cantidad de atletas de élite que tiene y la expectativa siempre es que nuestros atletas tengan buena competencia. Es un evento que tiene mucha tradición, siempre ha tenido un carácter y una condición especial, es una fiesta deportiva dentro de un festejo patrio, y eso le da otro marco. En el plano técnico, estrictamente deportivo, el resultado es una comunión de buen nivel. Hay una gran cantidad de atletas buscando marcas y esperamos que los chicos salgan a buscar eso. El año pasado fue muy bueno, siempre se va elevando la vara, y nuestros atletas lo saben. Esperamos un buen espectáculo”.

“Llegar a una edición 50 no es solamente celebrar una carrera: es celebrar una tradición que atravesó generaciones. El espíritu sigue siendo el mismo: encontrarse para correr y festejar la patria en movimiento”, comentaron desde Club de Corredores. “Pensar que sigue convocando a miles de personas habla de algo mucho más grande que una competencia. Logró transformarse en parte de la historia del atletismo argentino y en una tradición popular que se renueva año tras año”, celebraron.