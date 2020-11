El día más feliz de Los Pumas: vencieron, al fin, a los All Blacks

La batalla décadas del seleccionado argentino de rugby, Los Pumas, por vencer a los All Blacks, el conjunto neozelandés, consiguió al fin la primera victoria: los argentinos vencieron por primera vez a los hombres de negro por 25-15, en un partido de altísimo nivel valido que por la tercera fecha del torneo Tres Naciones.

Ese certamen se está desarrollando en Australia y el choque fue en el Bankwest Stadium de Sidney. La victoria argentina encerró una particularidad muy especial: todos los puntos de Argentina fueron anotados por el medio apertura Nicolás Sánchez, a través de un try, seis penales y una conversión,



Por su parte los All Blacks, tricampeones del mundo, sumaron un try, una conversión y un penal de Richie Mo'unga y un try de Sam Cane.





Luego de saldar esa cuenta pendiente que el rugby argentina sentía sobre sus espaldas desde siempre, el siguiente compromiso de la selección argentina será el sabado próximo, ante Australia, por la cuarta fecha del certamen, acotado y transformado en Tres Naciones y no en Rugby Champiosnhip debido a la ausencia del campeón mundial Sudáfrica.



Ese compromiso de Los Pumas frente a los poderosos Wallabies será el sábado a partir de las 5 de nuestro país en el Mc Donald's Jone Stadium, de Newcastle. Con esta victoria de Los Pumas frente a los All Blacks, el puntero del Tres Naciones es Nueva Zelanda con seis puntos (3 partidos), seguido por Australia con cuatro (2) y Argentina con cuatro (1).

TE/HB