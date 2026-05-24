Apenas transcurrió el día 1 de Roland Garros y el segundo Grand Slam de la temporada ya entregó la situación más desopilante y viral del año. El protagonista fue el tenista francés Arthur Gea, quien en medio de su partido frente al ruso Karen Khachanov sufrió una indisposición estomacal y le rogó al juez de silla que lo dejara ir al baño con una frase sin filtros: "Me voy a cagar encima".

El joven de 21 años, actual número 125 del mundo y que ingresó al cuadro principal gracias a una invitación de los organizadores (wild card), se vio completamente superado por la urgencia biológica en la histórica pista Suzanne Lenglen, el segundo estadio en importancia del complejo ubicado en Bois de Boulogne.

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El desesperado ruego de Gea al umpire

El tenso y divertido momento ocurrió cuando Gea se acercó al árbitro del partido para explicarle que no podía continuar jugando en esas condiciones. "¿Habla francés? Tengo diarrea, necesito ir al baño, no puedo más, me voy a cagar encima", disparó el jugador local sin rodeos ante la mirada del juez de silla.

"Siento que va a salir, no estoy bromeando", insistió el tenista.

Como las normativas del circuito no contemplan las descomposturas estomacales repentinas como un motivo válido para detener el juego de inmediato, Gea tuvo que apelar a la astucia. El francés pidió la presencia de un fisioterapeuta con el único objetivo de "ganar tiempo" y poder correr hacia los sanitarios antes de que la situación pasara a mayores.

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Debut, despedida y el cruce con un argentino

Más allá del incómodo e inolvidable percance, la suerte tenística tampoco estuvo del lado de la promesa local. Este certamen significaba apenas el segundo Grand Slam en la carrera de Arthur Gea (quien venía de alcanzar la segunda ronda en el pasado Abierto de Australia), pero se topó con la jerarquía de Khachanov, 13° preclasificado del torneo.

El ruso se terminó llevando la victoria en sets corridos con parciales de 6-3, 7-6 (3) y 6-0, aprovechando el evidente desgaste físico y mental del francés.

Con este resultado, Karen Khachanov avanzó a la segunda ronda de Roland Garros, donde será el próximo rival del argentino Marco Trungelliti. El santiagueño viene de ganarle con autoridad en su debut al también francés Kyrian Jacquet (surgido de la qualy) y buscará estirar su buen presente en el polvo de ladrillo parisino.

MEG/ff