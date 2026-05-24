Por decisión de Milito, Costas dejará de ser el DT de Racing

La dirigencia de Racing tomó la decisión de rescindir el vínculo con Gustavo Costas como entrenador del primer equipo tras casi dos años en el cargo.

La dirigencia encabezada por el presidente Diego Milito tomó esta determinación debido al desgaste que se produjo en los últimos meses entre el equipo y el cuerpo técnico y por el pésimo semestre donde quedó tempranamente eliminado del Torneo Apertura y de la Copa Sudamericana.

Si bien la dirigencia de la Academia tenía planeada una reunión con el entrenador para analizar el semestre, los propios dirigentes decidieron adelantarse y tomar la decisión de despedir al director técnico que conquistó la Copa Sudamericana 2024 y la Recopa Sudamericana 2025.

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En las próximas horas, Costas se despedirá del plantel y la dirigencia iniciará la búsqueda de un reemplazante. En tanto, el plantel de Racing retornará mañana a los entrenamientos tras la eliminación en Copa Sudamericana ante Caracas de Venezuela y comenzará la preparación del encuentro ante Defensa y Justicia el próximo domingo en Jujuy por la Copa Argentina.

Tras la eliminación ante Caracas, fue el propio entrenador que puso en duda su continuidad al asegurar que “en caliente no se pueden tomar esas decisiones. Uno tiene parar y después ver”.

Si bien es cierto que la dirigencia de Racing tomó la decisión de apoyar a Costas al renovarle su contrato hasta diciembre de 2028, el presidente Milito y el director deportivo Sebastián Saja fueron quienes se comunicaron con el entrenador para informarle la decisión.