Pretemporadas low cost

Poco a poco van volviendo los jugadores de sus vacaciones y comienzan las pretemporadas. Se podría hacer una buena historia del fútbol argentino (desde todos los puntos de vista: económico, técnico/táctico, físico, tecnológico, y también, por qué no, el del marketing) siguiendo el desarrollo de las pretemporadas a lo largo del tiempo. Hasta hace no mucho, varios equipos grandes (pero también medianos) se iban al extranjero a hacer la pretemporada. Me acuerdo de River en Estados Unidos: grandes negocios con los sponsors, partidos amistosos televisados por canales deportivos que hoy están en vías de extinción, cronistas que viajaban a cubrir los entrenamientos enviados, creo, por los medios en los que trabajaban (digo “creo”, porque muchos de esos cronistas que cubren a River parecen más los delegados de Brito y Gallardo en los medios, que los encargados por los medios de seguir a River). Este año River va al concheto San Martín de los Andes a trotar y realizar demás ejercicios, un buen destino, pero menos provechoso económicamente que el viaje al gran país del Norte. Me acuerdo que hasta Talleres, no hace tanto, viajó a entrenar a otro país del Norte, Rusia. ¡Qué épocas aquellas!

Otros equipos, Boca entre ellos, se quedan a entrenar en sus predios. La aparición de los predios es otro hito en esta historia de las pretemporadas y los entrenamientos. Un día que con unos amigos decidimos faltar a la escuela, nos fuimos hasta La Candela, en San Justo, lo que en esa época era algo así como el predio de entrenamiento y a veces de concentración de Boca. Mi recuerdo, algo borroso más de 40 años después, es el de una linda quinta, en la que hoy no se entrenaría ni un equipo de la B. Del River Camp al Boca Predio, los complejos de entrenamientos se profesionalizaron (es decir, se europeizaron), fenómeno que incluye a muchos clubes, como Vélez y Estudiantes, entre otros.

Volviendo a los recuerdos de infancia, tengo bien presente unas vacaciones que pasé en un paraje llamado Costa Bonita, no lejos de Necochea. ¿Qué equipo estaba haciendo la pretemporada allí? Ya no me acuerdo (no era Boca, claro, sino lo recordaría). Pero me acuerdo perfectamente de los jugadores corriendo por la playa, subiendo y bajando los médanos, entrando al mar para refrescarse, firmando unos pocos autógrafos a los playeros matutinos y vespertinos (porque los entrenamientos eran en doble turno). ¿En dónde harían fútbol? Qué sé yo, seguramente en alguna cancha local, llena de pozos. O no harían fútbol, en esa etapa harían solo trabajos físicos y el fútbol lo harían al volver a Buenos Aires. El entrenamiento físico con pelota es también algo relativamente reciente. Había algo de ternura amateur en esas pretemporadas de un fútbol que ya era bien profesional (pero que todavía no era gerencial como el de ahora).

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Y con las pretemporadas viene también el libro de pases, las novelas del verano, a ver Riquelme si rompemos el chanchito... El fútbol se prepara para volver, y nosotros, los hinchas, también.