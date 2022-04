Qatar 2022: Se realizó el sorteo en Doha y Argentina conoce a sus rivales

El pasado viernes, a las 13 horas de Argentina, se paralizó el mundo por un par de horas por la ceremonia que realizó la FIFA en Doha para que se conozca como estarán conformados los grupos para la próxima Copa del Mundo.

Cabeza del Grupo C, Argentina irá ante Arabia Saudita, México y Polonia. El primer rival es el más débil ya que está en pleno proceso de construcción futbolística. Luego aparecen México, un viejo conocido en mundiales para Argentina y Polonia, un equipo prolijo que va detrás de la ilusión mundialista con la figura de Robert Lewandoski como abanderado.

El martes 22 de noviembre comienza el recorrido en Qatar para los de Scaloni enfrentando a Arabia Saudita a las 7 de la mañana en el Lusali Stadium, estadio que albergará la final del mundial. La segunda fecha será sábado 26 de noviembre a las 16 hs ante México nuevamente en el Lusali Stadium. Para cerrar la fase grupos se dará el choque Messi vs Lewandoski. Envuelto en ciertas polémicas por

la puja entre ambos jugadores por el Balón de Oro en 2021, Argentina y Polonia se enfrentarán el miércoles 30 de noviembre a las 16 hs en el Stadium 974. Luego una vez definida la fase de grupos dependiendo de la clasificación y posición en el que la logre, la selección argentina iría con el primero o segundo del Grupo D conformado por Francia, el ganador del repechaje (Australia, Nueva Zelanda o Perú), Dinamarca y Túnez.

¿Qué debemos saber de los rivales de Argentina?

Arabia Saudita disputará su sexto mundial y su segundo de manera consecutiva en su historia, teniendo su mejor performance en Estados Unidos 94 logrando el acceso a octavos de final. El conjunto dirigido por el francés Hervé Renard clasificó de manera directa a Qatar 2022 liderando su grupo en las Eliminatorias Asiáticas. Teniendo en cuenta el nivel futbolístico del primer rival de Argentina, Arabia Saudita está conformado solamente por jugadores del ámbito local, repitiendo muchos nombres de su participación en Rusia 2018 donde perdió dos partidos (Rusia 5-0 y Uruguay 1-0) y ganó tan solo uno ante Egipto. La figura para destacar es la de su goleador, Salem- Al Dawsari, jugador del Al-Hali, ganador de las ultimas dos Champions League de Asia. En síntesis, Arabia Saudita es un equipo que está en plena reconstrucción y tiene a Qatar 2022 como otra prueba para demostrar que de a poco puede ser un

seleccionado que empecemos a ver participar en las Copas del Mundo.

Mundial de Qatar 2022: quiénes son y cómo juegan los primeros rivales de Argentina

México. Un rival que tiene una historia particular con Argentina en mundiales. Se enfrentaron en tres oportunidades en la cita máxima, siendo triunfos de argentina en todos los enfrentamientos. En Uruguay 1930 Argentina se llevó el triunfo tras la goleada 6-3. Más cercano a esta época, la albiceleste se vio las caras ante la tri en Alemania 2006 con el recordado gol de Maxi Rodríguez para darle el triunfo 2- 1 y la clasificación a cuartos de final. En 2010 se repitió el cruce en la misma instancia en Sudáfrica, con triunfo de los dirigidos por Maradona por 3-1. A pesar del positivo historial argentino ante los mexicanos en mundiales hay dos detalles para tener en cuenta. Por una parte, quien dirige a México es Gerardo “Tata” Martino, un viejo conocido por su paso no solo para Argentina sino para Messi. Martino dirigió a Argentina entre 2014 y 2016, recordado por las dos finales perdidas ante Chile en las Copas Américas de 2015 y 2016. A su vez, el rosarino fue el DT del Barcelona entre 2013 y 2014 donde tuvo entre sus filas a Lionel Messi y Javier Mascherano. Otro dato a tener en cuenta respecto a la participación de México en mundiales es que en las ultimas siete ediciones clasificó a octavos de final y busca romper esa racha que lo aleja de los tan ansiados cuartos. Esto significa que México es un rival que sabe lo que es avanzar la fase de grupos y tiene como gran objetivo avanzar un paso más en la Copa del Mundo. En síntesis, un rival complejo, conocido con aspiración a hacer un buen mundial y sobre todo de lograr romper la racha ante Argentina. Además, cuenta con futbolistas destacados a nivel mundial tales como Ochoa (América), Jiménez (Wolverhampton), Lozano (Napoli) y Guardado (Real Betis) entre otros.

Por último, aparece Polonia. El único equipo europeo del Grupo C. Los polacos vienen de clasificar al mundial tras quedar segundo en su grupo en las eliminatorias europeas que lo llevó a enfrentar a Suecia en el repechaje. El triunfo ante los suecos no solo se dio por los goles de su líder futbolístico, Lewandoski, sino también por la exclusión momentánea de Rusia en competencias oficiales por su invasión a Ucrania. De esta manera la plaza correspondiente a los rusos fue otorgada a los polacos por parte de la FIFA. En cuanto al equipo en sí, los dirigidos por Michniewicz cuenta con tres figuras importantes por línea en el once inicial. El arco lo defiende Szczesny, actual jugador de la Juventus, y de una larga trayectoria en el futbol europeo. Luego en el medio campo aparece Kamil Glik, del Bayern Münich, conjunto alemán que para la buena fortuna de los que lleguen a sus filas no hacen más que perfeccionar su nivel y contrarrestar errores futbolísticamente hablando. Por último, aparece la figura de Robert Lewandoski, que cuenta con 336 partidos y 488 goles a nivel clubes. A su vez, ganador de nueve ligas alemanas, una Champions League y un mundial de clubes con el Bayern. Todas las luces se las lleva el duelo entre el delantero y Messi. En 2021 Messi se llevó el Balón de Oro, galardón que muchos creen debería haber sido para el polaco. De todos modos, ese mismo año el delantero del Bayern recibió el premio The Best, que entrega la FIFA, que según Robert es un premio mucho más importante que el Balón de Oro apuntando en contra de Messi. Qatar 2022 será el décimo mundial de Polonia, teniendo como mejor participación el tercer puesto en Alemania 74 y España 82, en las restantes ediciones se despidió en primera ronda. De esta manera, el gran objetivo de Polonia es lograr el pase a octavos de final.