River-Belgrano, la gran final del Apertura, se define en Córdoba

El día es hoy. Será para River o será para Belgrano. El lugar común del fútbol argentino, es decir River campeón. O la gran noticia histórica, es decir Belgrano campeón por primera vez. La gran final del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol será a las 15.30, en un Estadio Mario Alberto Kempes lleno, con casi 30 mil personas de cada lado.

River llega a este encuentro luego del gran triunfo por 1-0 que consiguió ante Rosario Central en las semifinales gracias al gol de penal del delantero Facundo Colidio. Sin embargo, dicho enfrentamiento dejó secuelas en el Millonario debido a las lesiones que sufrieron el lateral derecho Gonzalo Montiel, el mediocampista Aníbal Moreno, el delantero Sebastián Driussi y el lateral izquierdo Matías Viña. Sus respectivos reemplazantes serían Fabrizio Bustos, el joven Lucas Silva, Joaquín Freitas y Marcos Acuña, que llega con lo justo.

Previamente, en las primeras rondas de los playoffs, River había dejado en el camino con mucho sufrimiento a San Lorenzo por penales, mientras que en los cuartos de final derrotó sin problemas a Gimnasia y Esgrima La Plata por 2-0. En caso de quedarse con el triunfo, River, que es dirigido por Eduardo Coudet, obtendrá su trigésimo noveno título de Primera División.

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Como antítesis, Belgrano busca el primer título de sus 121 años de historia. El club cordobés es la gran sorpresa, por más de que se perfiló como un buen equipo desde el arranque, con un gran plantel y una figura excluyente: el enganche Lucas Zelarayán. Para hoy, sin embargo, tendrá una baja sensible: el experimentado central Lisandro López se perderá la final por lesión.

Los dirigidos por Ricardo Zielinski habían finalizado quintos en la Zona B, mientras que en los playoffs vencieron a Talleres en el “Clásico de Córdoba” y en los cuartos de final le ganaron sin inconvenientes como locales a Unión de Santa Fe.

El gran golpe lo dieron en semifinales, cuando eliminaron con muchísimo sufrimiento a Argentinos Juniors en un encuentro en el que lograron la igualdad en el último minuto, mientras que en los penales estuvieron a sólo una ejecución de quedar eliminados y finalmente lograron dar vuelta la historia.

La final tiene como agregado el morbo de rememorar aquella Promoción de 2011, cuando el Pirata cordobés mandó a River a la B Nacional. Hay dos personas en el plantel celeste que estuvieron en aquel día histórico: Zielinski y Franco “Mudo” Vázquez, en el banco de suplentes.

Una multitud fue a alentar al Pirata en la previa

La emoción que se vivió en Belgrano en los últimos días quedó nuevamente homologada anoche, cuando sus hinchas llenaron el estadio del Barrio Alberdi y sus jugadores fueron a saludar y a sacarse fotos.

El “banderazo de apoyo”, como se tituló en algunos medios partidarios, evidenció la comunión que existe entre los futbolistas y la gente del Pirata, pero también la importancia que tiene la final de hoy para el club: está a solo noventa minutos (o quizás 120, o quizás 120 + penales) de ganar el primer título de su historia.

Por eso no sorprendió la cantidad de gente que fue a saludar al equipo: alrededor de 35 mil personas llenaron, gritaron y saludaron durante casi una hora a todo el plantel. “El domingo cueste lo que cueste, el domingo tenemos que ganar”, cantaron cuando los jugadores salieron al campo, a las 19.05.

La entrada fue gratuito y todo el operativo de ingreso y egreso se concretó con absoluta prolijidad, casi como si hubiera habido un partido en el medio.



Hotel Felicidad

El plantel de River fue recibido anoche por una multitud en las afueras del hotel Holiday Inn, el búnker elegido por el club en la previa de la final en el estadio Mario Kempes, donde hoy enfrentará a Belgrano.

Por decisión de Eduardo Coudet, el plantel entrenó ayer por la tarde en el River Camp para terminar de definir la formación. Una vez que terminó la actividad en Ezeiza, jugadores, cuerpo técnico y dirigentes se trasladaron hacia el aeropuerto para viajar a Córdoba. La particularidad es que no hubo lista de convocados: todos viajaron con la ilusión de un regreso lleno de felicidad.