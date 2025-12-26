En medio de un programa de televisión, el ex basquetbolista Shaquille O’Neal protagonizó el momento más viral de la Navidad al estrellarse contra un panel de TV y destruirlo casi por completo. Durante las fiestas, la NBA es una de las pocas ligas del mundo en la que continúa la actividad.

Durante el análisis de uno de los partidos de la jornada navideña de la NBA, el exjugador y panelista Kenny Smith le arrancó de un manotazo el sombrero a O’Neal, que estaba sentado. Shaq se levantó de inmediato y salió corriendo detrás de su compañero hasta alcanzarlo.

En ese instante, Smith lo empujó levemente y el ex pívot, de 2,16 metros de altura y más de 145 kilos, cayó de manera aparatosa contra la pared, dejando un hueco. El episodio desató risas generalizadas entre todos los integrantes del panel.

En 2022, Shaq protagonizó otro hecho similar con Smith, cuando fingieron estar jugando una carrera. En aquella ocasión, la secuencia terminó con el ex base de los Houston Rockets empujando al ex pívot de los Angeles Lakers contra un árbol de Navidad.

Los otros dos conductores del programa, Charles Barkley y Ernie Johnson, tuvieron que sacar a Shaq del árbol. “Está bien, Kenny. Esto significa guerra, Kenny. Esto es la guerra, Kenny”, exclamó el ex pivote de 53 años, mientras sus amigos lo ayudaban.

Cabe destacar que son clásicos de dicha emisión las carreras hasta el panel del fondo de la escenografía y que O’Neal se golpee contra las decoraciones navideñas: en 2014, Smith ya había empujado a su colega en una acción similar pero con un árbol más pequeño.

Estos juegos entre las glorias de la NBA, que actualmente se desempeñan como panelistas de la mejor liga de básquet del mundo, son bien recibidos por los televidentes. Todos los protagonistas se presentan en un rol disentido y haciendo bromas entre sus compañeros.

