Sin Messi ni Scaloni, pero con la calidad de siempre, Argentina venció con claridad a Perú 2 a 0

La Argentina afrontó el tercer partido de esta Copa América 2024 ante Perú sin Lionel Messi ni Lionel Scaloni. El primero, por lesión, el segundo, su entrenador, por suspensión. Pero a la Scaloneta no le faltaron ninguna de sus virtudes. Salió a presionar alto, a buscar el arco rival desde el primer minuto de juego, a pesar de que el empate lo confirmaba en al primer lugar de su zona. Y logró su objetivo de clasificar primera en el grupo A, con tres jugados y tres ganados, 5 goles a favor y la valla invicta.

Un Lautaro Martínez, goleador intratable fue la figura de Argentina en la victoria por 2 a 0 ante Perú

En el partido contra Perú, Argentina intentó por abajo, presionó, ganó de arriba y fue, fue y fue. No le importaba ni la conveniencia del resultado, ni los 32° de temperatura que podría fundir a más de uno. Y el mix de jugadores que no fueron titulares en las dos presentaciones mantuvo siempre la idea y las intenciones del campeón del mundo en Qatar 2022.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Su estilo es irrenunciable, Nunca dejar de pensar en el arco rival. Y buscarlo con las mejores armas de este arte: la posesión, la triangulación, los pases certeros, la velocidad sin perder precisión. Y una virtud difícil que sea repartida entre tantos jugadores: que siempre saben qué hacer antes de recibir la pelota.

Todos juegan, todos tocan pero todos se tiran al piso para recuperar de ser necesario. La solidaridad y el esfuerzo no se escatiman nunca. Y puede salir mal. puede que no todos los avances se resuelvan bien, con una situación clara de gol. Pero la actitud no se negocia.

Claro, esa es la parte del vaso medio lleno. La parte medio vacía es que con todo eso le costó convertir, algo que no se le dio con facilidad a esta selección en esta copa. Le costó contra Canadá, le costó mucho más contra Chile, y le costó contra Perú, incluso de penal, contra quien tuvo menos situaciones que en los dos primeros partidos.

Fue muy pobre lo de Perú de mitad de cancha hacia adelante, ni siquiera perdiendo 1 a 0 salió del fondo ni intentó demasiado, conociendo sus limitaciones y sabiendo que descuidarse mucho en el fondo para ir a buscar el empate ante el campeón del mundo, sería exponerse a la goleada. Argentina pudo aumentar de penal, pero el derechazo de Paredes fue muy abierto y lo devolvió el palo. Pero el segundo gol llegó otra vez por obra y gracia de un goleador que está intratable, y como toda la selección argentina de unos años para acá, no se deprime nunca, nunca da por perdida una pelota y nunca escatima el esfuerzo.

Di María y Dibu Martínez alcanzaron un nuevo récord en el partido ante Perú

Argentina cerró una etapa de grupo siendo muy superior a los tres rivales que enfrentó aunque esa superioridad no se haya visto en los resultados. Cumplió con el trámite de la zona de clasificación y ahora empieza lo mejor. Con titulares o con (falsos) suplentes, este equipo no te deja nunca a pie.

RESULTADO MORAL (homenaje a la querida y recordada Revista Solofútbol): 3 a 0.