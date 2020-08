Triste, solitario y final

Que el entrenador Quique Setién está afuera del club, es un hecho. Que se viene una depuración en el plantel, también. Que los dirigentes están cuestionados del primero al último, no caben dudas. El papelón del 8-2 ante el Bayern por octavos de la Champions sacudió los cimientos del Barcelona e impulsó la versión catalana del “que se vayan todos”. Menos uno, claro. Porque si hay un jugador que por estas horas se salva del insulto general es Leo Messi. Pero ni siquiera el blindaje de los hinchas garantiza nada. Quedó en la cima de una torre que se bambolea. El tiempo dirá si alguno de esos sacudones terminan por eyectarlo del club.

Es curioso, y hasta paradójico, que haya interrogantes sobre la continuidad de Messi en el Barça. Es el mejor jugador del mundo, tiene 16 años en la Primera, ganó todo lo que se puede ganar y es el símbolo y capitán del equipo. Sin embargo, ocurre. Y este es, tal vez, un fenómeno recurrente: el Barcelona expulsa a sus ídolos. Llega un momento, puede ser en el pico de sus carreras o al final, que buscan otro destino, no cierran sus ciclos con la camiseta azulgrana. Es parte del ADN del club catalán.

Por el Barcelona pasaron los mejores jugadores del mundo. La lista estremece: Cruyff, Maradona, Rivaldo, Romario, Ronaldo, ahora Messi. Ninguno tuvo un cierre relajado, una despedida con aplauso, medalla y beso. A esta lista se podrían sumar dos de la cantera: Xavi e Iniesta. Es cierto, no se fueron del club con conflictos, pero decidieron terminar sus carreras lejos de Catalunya, lo que también es un síntoma. Xavi, después de 17 años en el Barça, se fue a jugar Catar, e Iniesta, tras 22 años, voló a Japón. Una más de Xavi: actualmente es entrenador del Al-Sadd y en el contrato firmó una cláusula de salida en caso de ser requerido por el Barcelona, pero tiene decidido no regresar al club mientras siga la actual conducción.

Como si hiciera falta, el ex presidente del Inter de Milán, Massimo Moratti, metió algunas fichas: ayer insistió en que el dueño del club italiano tiene todos los recursos para poder contratar a Messi. “Ahora soy un simple aficionado del Inter y no tengo información confidencial, pero sé una cosa: en términos de recursos y habilidades, Suning (grupo chino dueño del club milanés) tiene todo para traer a Leo a Milán”, reveló. Para aportar a la especulación, Jorge Messi, padre y agente de Leo, hace dos semanas compró una casa en Milán.

En este juego de probabilidades también influye, por supuesto, el deseo y la personalidad de Messi. Más allá de que en el club no lo contengan, Barcelona delimita su zona de confort. Hoy es su lugar en el mundo, donde formó su familia. Hay un antecedente: renunció a la Selección, pero se arrepintió y volvió. No es un jugador acostumbrado a los cambios, y habrá que ver si está dispuesto encarar un desafío inusual a los 33 años. Lo concreto es que se vienen momentos de incertidumbre. Y en un contexto de dudas, la idiosincrasia del Barça no está del lado Messi.



Pochettino, el gran candidato

Mauricio Pochettino es mencionado en España como principal candidato para suceder a Enrique Setién, en caso de que sea despedido como entrenador del Barcelona, tras la histórica derrota y eliminación sufrida por el equipo catalán ante Bayern Munich por 8 a 2.

Pochettino siempre gustó en Barcelona y tendría el aval de jugadores decisivos en el presente y el futuro inmediato del equipo, ya que consideran que triunfó en la Premier League y tiene el carácter suficiente para liderar un recambio en el plantel que lidera Lionel Messi.

Barcelona mantuvo contactos con Pochettino en los últimos meses y el técnico ahora sí que ve con buenos ojos entrenar al club catalán en el inicio de un nuevo proyecto, señala el periódico deportivo Sport.