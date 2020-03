Un despido cada 12 días

por Luis Rodríguez

Torneos cortos o largos, con descensos o no, con clasificación a las copas o no, en el fútbol lo único que importa son los resultados. Y cuando los números no acompañan, los directores técnicos son los primeros en perder sus puestos. Y esta Superliga no podía ser la excepción a esta regla. Con las recientes renuncias de Gabriel Milito a Estudiantes y Gabriel Heinze a Vélez, el torneo se llevó puestos a 19 entrenadores.

Teniendo en cuenta que en esta Superliga participan 24 equipos, las matématicas indican que el 75% de los clubes de primera división no mantuvo sus cuerpos técnicos. Y si se contemplan los 227 días que se extendió el torneo, la cifra es mucho más contundente: un entrenador se quedó sin trabajo cada 12 días.

La lista negra. La primera víctima que dejó esta Superliga fue Lucas Bernardi, en Godoy Cruz, después de tres derrotas. Mientras la 5ta fecha se llevó puestos a Hernán Crespo, en Banfield y a Darío Ortiz, en Gimnasia. El fin de semana siguiente Juan Pablo Vojvoda se alejó de Huracán y dos semanas más tarde Gustavo Alvarez corrió la misma suerte en Aldosivi.

Sebastián Becaccece dejó su cargo en Independiente y fue reemplazado, primero, por Fernando Berón y, finalmente, por Lucas Pusineri. Cuatro jornadas más tarde, Mario Sciaqua se fue de Patronato.

Antes del receso veraniego, Pablo Lavallén dejó Colón, mientras que Eduardo Coudet cerró su ciclo en Racing y Alfaro, en Boca.

Y 2020 arrancó con más bajas: Mariano Soso presentó su renuncia al frente de Defensa y Justicia, y Néstor Apuzzo le dejó su lugar en Huracán a Israel Damonte. Y en la fecha 11, Juan Antonio Pizzi dio por terminado su segundo ciclo en San Lorenzo que, diez jornadas más tarde, se quedó sin su sucesor, Diego Monarriz.

Solo River, Argentinos, Talleres, Atlético Tucumán, Lanús, Newell’s, Rosario Central, Unión y Central Córdoba de Santiago del Estero llegaron a esta última fecha con el mismo técnico con el que arrancaron el torneo. Son la excepción a la regla.

“estoy en el lugar que quiero”

N.A.

Después de más de un año a cargo de la reserva, Leandro Desábato fue presentado ayer como nuevo entrenador de Estudiantes y el lunes dirigirá su primer partido ante Racing. El Chavo estuvo acompañado por el presidente Juan Sebastián Verón y el secretario técnico, Agustín Alayes, quien destacó que está convencido de que la decisión fue “la mejor”.