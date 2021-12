Un gran DT para Papá Noel

Un duro diciembre tendrán por delante los dirigentes de cuatro de los cinco clubes grandes: a fin de año se les vencen los contratos a los entrenadores de River, Boca, San Lorenzo e Independiente y los directivos deberán trabajar en las renovaciones o en el recambio. Racing es el único de la elite que quedó exento porque Fernando Gago llegó solo hace dos meses y pese a que los resultados no son los esperados en la Academia son cautos y no interrumpirán el ciclo.

En Boca, el principal objetivo para la renovación de Sebastián Battaglia es clasificar a la Copa Libertadores 2022. Sin embargo, con ese objetivo cerca de cumplirse, el que fuera el jugador más ganador de la historia del club no tiene en claro aún si seguirá en su cargo más allá del 31 de diciembre. Desde el Consejo de Fútbol, la idea es que si Battaglia logra llevar al equipo a la Libertadores la renovación sea ofrecida. El plan B de Juan Román Riquelme y compañía, según señalaron fuentes cercanas a PERFIL, es Eduardo Domínguez quién ya habría notificado a Colón que no renovará su vínculo y se mudará a La Boca para continuar su carrera como entrenador.

Renato Portaluppi, quien fuera despedido por Flamengo tras la derrota ante Palmeiras en la final del máximo certamen continental, es uno de los apuntados por el Consejo de Fútbol para suceder a Battaglia. Por otra parte, desde el predio que tiene Boca en Ezeiza no descartan que sea Hugo Benjamín Ibarra el sucesor de Sebastián Battaglia tras la gran temporada realizada con la Reserva. Además, siguen atentos a lo que suceda con Alexander Medina en Talleres cuyo vínculo finaliza el 31 de diciembre y aún no hay indicios sobre una posible renovación.

En River la decisión la tiene Marcelo Gallardo. Los cuatro espacios que hoy se disputan la presidencia del Millonario coinciden en que le renovarán el contrato, vence el 31 de diciembre, si el Muñeco así lo quisiera. En caso de no continuar, el oficialismo de River encabezado por Jorge Brito tiene como alternativas a dos ex jugadores surgidos del club: Martín Demichelis y Hernán Crespo. El ex defensor, entrenador del equipo U21 del Bayern Münich, mantuvo contactos con la dirigencia para escuchar el ofrecimiento y quedó a la espera de la decisión de Gallardo.

En el entorno de Jorge Brito, el candidato a presidente por el oficialismo, señalan que existió una reunión informal con Crespo y aún mantienen contactos telefónicos para que Valdanito no acepte el ofrecimiento de San Lorenzo.

En Independiente la elección del entrenador será responsabilidad de la lista que logre imponerse en las elecciones del 19 de diciembre. En caso de que siga Hugo Moyano el encargado de elegir entrenador será el mánager Daniel Montenegro, teniendo en cuenta que Julio César Falcioni no continuará. En el frente electoral opositor encabezado por Fabián Doman mantendrán una reunión con Montenegro y Falcioni para definir su continuidad. No obstante, fuentes cercanas al trinomio Doman, Grindetti, Marconi le aseguraron a PERFIL que se evalúan otros nombres, pero no es la prioridad.

En San Lorenzo, en tanto, la dupla Diego Monarriz-José Di Leo continuará hasta el 31 de diciembre al frente del primer equipo. Una vez cumplida la fecha la dirigencia encabezada por Horacio Arreceygor tiene en carpeta tres nombres. Luis Zubeldía, quien tras anunciar que no continuará en Lanús, es la prioridad número uno. Otra alternativa es Hernán Crespo, que si bien mantuvo dos reuniones con el mánager Mauro Cetto aún no llegaron a ningún acuerdo. El tercer hombre es Leandro Romagnoli, quien será el entrenador de la Reserva desde enero y en caso de que no firmen Zubeldía ni Crespo comandará las acciones del plantel profesional como entrenador principal.