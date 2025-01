Verón: “Esto me acerca a la política de Milei”

El presidente de Estudiantes, Juan Sebastián Verón, aseguró que el acuerdo con el grupo inversor del magnate estadounidense Foster Gillett lo acercará a la política del presidente Javier Milei.

El debate en torno a la implementación o no de las sociedades anónimas deportivas (SAD) ocupó la agenda del fútbol argentino durante todo el año pasado, enfrentando a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) con el gobierno nacional y aliados como Estudiantes de La Plata y Talleres de Córdoba.

Justamente, en los últimos meses de 2024 el club platense presidido por Juan Sebastián Verón avanzó en un acuerdo con el grupo inversor del magnate Foster Gillett y, en estos últimos días, generó revuelo con la activación de la cláusula de rescisión que el mediocampista Cristian Medina tenía con Boca y la llegada del delantero Lucas Alario desde el Internacional de Porto Alegre de Brasil.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

En medio de este contexto de incertidumbre de los socios de Estudiantes por los puntos grises que tiene el acuerdo, fue nuevamente Verón el que salió a respaldar la sociedad con Gillett y aseguró que esto lo acercará más a Milei.

“No tengo partido político, no sé qué soy, pero sí sé que la parte social del club tiene que estar alimentada por el privado. Si eso me hace más mileísta o peroncho, no sé, no tengo idea. Yo me senté con Néstor Kirchner y, en realidad, no soy kirchnerista, pero sí reconozco que hay cuestiones sociales importantes y que esa herramienta bien usada le sirvió al club y nos sirve. Posiblemente, con todo esto me acerque más a la política de Milei”, declaró.

Verón se mostró a favor de la entrada de dinero externo al club: “Estoy a favor del ingreso de los capitales, pero tiene que estar claro para el club y tiene que haber una ley. Ahí está la cuestión, por eso el mensaje no tiene que ser duro, sino entender que ambas cosas pueden convivir y hacerle bien al club”.

El presidente de Estudiantes de La Plata contó además detalles de lo que sería el acuerdo con el estadounidense: “No sabemos si la sociedad va a durar 20 o 100 años, no tenemos idea. Pusimos un plazo lógico, por 30 años y con posibilidad de extenderlo”.