martes 02 de diciembre de 2025
Abel Pintos
Del folclore al pop: su obra completa

30 años de Abel Pintos: el recorrido por sus álbumes, colaboraciones y apodos inolvidables

El ícono argentino se prepara para su gran gira aniversario, con inicio el 6 de diciembre en CABA. Probá tus conocimientos de álbumes, apodos y figuras internacionales para ser un experto en su vasta discografía.

Con tres décadas de música, Abel Pintos demostró ser un artista en constante evolución y experimentación. Su tour "Abel 30 Años", con inicio confirmado para el 6 de diciembre en Ciudad Universitaria de CABA, será un recorrido imperdible por su rica metamorfosis sonora

Este espectáculo es la síntesis de un músico que nunca dejó de buscar nuevos sonidos a lo largo de su carrera. Te proponemos un desafío de melómanos: ¿Recordás el nombre de su álbum de 2016 o con qué figura internacional grabó un dúo? Es hora de dejar de lado los datos biográficos y concentrarte en el arte puro: solo los más atentos podrán superar este desafío sobre su discografía, colaboraciones e instrumental.