A 40 años de su llegada al país, Arcos Dorados fue distinguida con el Premio a la Integración Social en los Premios Fortuna 2026

Arcos Dorados fue una de las compañías premiadas en la 21° edición de los Premios Fortuna, realizada en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. La empresa recibió el Premio a la Integración Social, que le entregó Natalio Mario Grinman, presidente de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios. Lo recibió Diego Paniagua, Director General de Arcos Dorados.

En su entrevista con Fortuna, Paniagua habló sobre el momento que atraviesa la compañía, la vigencia de la marca McDonald’s, su plan de expansión y el rol de la empresa como generadora de empleo. El ejecutivo contó que el premio llega en una etapa “muy especial”, tanto para él como para la firma. Este año asumió el desafío de liderar Arcos Dorados en Argentina, después de más de 30 años de carrera dentro de la empresa.

Volver al país para ocupar ese cargo, aseguró, fue “uno de los hitos más importantes” de su trayectoria. A eso se suma que McDonald’s celebra 40 años de presencia ininterrumpida en Argentina, una etapa de crecimiento y de apertura de nuevos restaurantes. Recibió la distinción “con muchísimo orgullo”, pero sobre todo como un reconocimiento colectivo: detrás de cualquier resultado, explicó, hay un equipo enorme que trabaja todos los días para que millones de personas sigan eligiendo la marca. Para él, el valor del premio está en “lo que fuimos capaces de construir juntos” y en todo lo que todavía pueden construir.

Consultado sobre cómo una marca tan masiva se mantiene vigente en mercados cambiantes, Paniagua habló de un equilibrio entre esencia y evolución. Según planteó, la clave es conservar la identidad y, al mismo tiempo, avanzar con una mirada de largo plazo. Cada decisión de Arcos Dorados, dijo, busca responder a lo que necesita hoy el consumidor y también seguir construyendo “la marca que queremos ser” en los próximos años.

Reconoció que el consumidor cambia, que aparecen nuevas tecnologías, hábitos y formas de relacionarse con las marcas, y que la empresa debe “escuchar, adaptarse e innovar”. Esa evolución, ejemplificó, se ve en la digitalización de la experiencia, en la propuesta gastronómica, en el crecimiento de McCafé, en nuevos formatos y alianzas y en la presencia en distintos momentos de consumo. Pero hay algo que permanece: el vínculo que McDonald’s construyó con generaciones de argentinos. La vigencia, resumió, surge de combinar una identidad clara con la decisión de “nunca dejar de evolucionar”.

Sobre el plan de expansión, el Director General precisó que hoy la compañía cuenta con 236 restaurantes en 14 provincias y un proyecto “muy ambicioso”. Mantienen un ritmo de unas seis aperturas por año y proyectan un muy buen 2027. También quieren ampliar la presencia federal y llegar a localidades donde todavía no están. En ese camino mencionó las alianzas estratégicas, como la que desarrollan con YPF, que les permiten explorar nuevas ubicaciones y oportunidades de consumo.

Aclaró que, para la empresa, crecer no es solo sumar locales: cada apertura implica inversión, generación de empleo y desarrollo local. El objetivo, dijo, es crecer de manera “sostenida y responsable”, generando valor en cada comunidad.

El impacto social fue el eje de otra de las respuestas. Paniagua indicó que la compañía tiene más de 16.000 colaboradores en todo el país y que el 85% tiene menos de 24 años. “Para muchísimos de ellos, McDonald’s representa su primera experiencia laboral formal”, afirmó, y eso los hace “muy conscientes de la responsabilidad” que tienen. Buscan que ese primer empleo sea también una oportunidad de formación, con capacitación, flexibilidad y herramientas para el futuro profesional.

Muchos de quienes dieron sus primeros pasos en la empresa hoy ocupan roles importantes, tanto allí como en otras organizaciones. Cada nueva apertura, agregó, genera alrededor de 100 puestos de trabajo y moviliza inversión y actividad económica en la comunidad. Ese efecto se amplía en la cadena de valor: el 95% de las compras de insumos en Argentina provienen de proveedores locales. “Creemos profundamente en el rol del sector privado como generador de empleo, inversión y oportunidades”, sostuvo.

-Fortuna: ¿Qué le dirías a los jóvenes emprendedores y profesionales que hoy sueñan con liderar grandes empresas en el país?

-Diego Paniagua: Les diría que construyan su carrera con curiosidad, constancia y una mirada de largo plazo. Que aprovechen cada etapa para aprender, que se animen a asumir nuevos desafíos y, sobre todo, que entiendan que liderar no pasa por tener todas las respuestas. Creo que los mejores líderes son aquellos que saben escuchar, que se rodean de personas que los desafían y que generan las condiciones para que sus equipos puedan crecer. El liderazgo se construye mucho más desde las personas que desde una posición o un cargo.

También les diría que confíen en las oportunidades que tiene Argentina. Es un país con muchísimo talento y, aun en contextos desafiantes, hay espacio para emprender, innovar, invertir y construir. Y quizás lo más importante: que no pierdan de vista el largo plazo. Los resultados importantes no se construyen de un día para el otro. Se construyen con consistencia, aprendiendo de los errores y teniendo claro hacia dónde uno quiere ir.

El evento, organizado por la Revista Fortuna bajo la dirección de Ceferino Reato, se realizó en el recinto principal de la Bolsa de Comercio y contó con una nutrida presencia de empresarios, ejecutivos y referentes de la agroindustria, la banca, la energía, el comercio, los servicios y la tecnología. El galardón distingue cada año a las mejores y mayores empresas del país, a partir de un análisis técnico, económico y financiero que evalúa balances, inversión, innovación y generación de empleo.

Por: Lucas Valenzuela