Abel Pintos celebra 30 años de música: el quiz definitivo para probar si sos su fan N°1 antes de los 30 años de tour

Abel Pintos marcó a varias generaciones con su voz y su emotividad. Ahora, el artista celebra un hito ineludible: 30 años de una trayectoria que lo ha visto nacer como promesa del folclore y consolidarse como un fenómeno masivo. Para conmemorar este aniversario, anunció el tour "Abel 30 Años", cuyo espectáculo inaugural será el 6 de diciembre en Ciudad Universitaria de Buenos Aires.

Esta es la oportunidad perfecta para que su público demuestre devoción ¿Sabés qué álbum marcó su debut? ¿Cuál es el lugar que lo vio nacer? Poné a prueba tus conocimientos sobre la historia y biografía de Abel: solo los verdaderos expertos podrán alcanzar la máxima puntuación en este desafío.