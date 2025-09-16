Accademia Branca: el primer curso abierto de coctelería para que conviertas la curiosidad en talento y cada cóctel en una experiencia nueva

En los últimos años, la coctelería en Argentina dejó de ser un espacio reservado a unos pocos bares de autor para convertirse en un motor cultural y económico. En ciudades grandes y pequeñas, las barras ganaron protagonismo, se multiplicaron las propuestas especializadas y creció la demanda de profesionales capacitados para responder a un público cada vez más exigente. Compañías históricas como Fratelli Branca acompañan este crecimiento, impulsando iniciativas que conectan talento y formación.

Este boom no solo cambió la forma en que se disfruta un cóctel, sino que abrió miles de puestos de trabajo en atención al cliente, en áreas técnicas y en gestión. Sin embargo, la formación formal y accesible sigue siendo una barrera para muchos que quieren ingresar a la industria.

En ese escenario, Fratelli Branca —que cumple 180 años— decidió dar un paso más allá de su rol como productor para convertirse en formador. Lo hace presentando Accademia Branca, la primera plataforma virtual de coctelería con acceso libre y aval académico, diseñada para que tanto principiantes como bartenders con experiencia puedan adquirir nuevas herramientas y mejorar sus oportunidades laborales.

El programa, con el Aval Académico de la Universidad Argentina de la Empresa (UADE) y con el acompañamiento de la Fundación Pescar, combina teoría, práctica y certificación. Los contenidos incluyen desde técnicas de barra y mixología hasta nociones de hospitalidad y gestión, con clases magistrales, visitas guiadas a la destilería y experiencias lideradas por embajadores de la marca.

Accademia Branca: más talento, más historias

Comprometida con la formación de nuevos talentos en la coctelería, Carolina del Hoyo, Directora Regional de Marketing de Fratelli Branca, explica: “Accademia Branca nace como parte de nuestro compromiso con la educación, la empleabilidad y el fortalecimiento de la industria gastronómica”. Y agrega: “En Branca reconocemos el enorme valor cultural, económico y humano que representa el mundo de la coctelería, y queremos ser parte activa en la formación de nuevas generaciones de profesionales”.

Este lanzamiento se enmarca en un año especial para Fratelli Branca, que celebra los 180 años de Fernet Branca en el mundo, un ícono de coraje, coherencia, resiliencia y autenticidad que acompañó a generaciones de consumidores argentinos. Desde su creación en Milán en 1845 hasta convertirse en parte del ADN cultural del país, la marca se mantuvo fiel a su fórmula original y a sus valores, atravesando guerras, crisis económicas y cambios de época. Hoy, ese mismo espíritu de coraje y compromiso que sostuvo a Fernet Branca durante casi dos siglos se proyecta en iniciativas como Accademia Branca, orientadas a fortalecer la industria gastronómica y abrir nuevas oportunidades de inclusión laboral en toda Latinoamérica.

Para Carolina del Hoyo este programa es mucho más que un curso: representa una verdadera herramienta de transformación, donde cada cóctel cuenta una historia, refleja una vocación y ofrece una oportunidad de crecimiento profesional.

Propuesta Académica

Actualmente, Accademia Branca ofrece dos niveles de formación diseñados para acompañar tanto a quienes se inician en el oficio como a aquellos que ya cuentan con experiencia previa.

➔ El Nivel 1, de formación inicial, está pensado para personas que comienzan su recorrido en el mundo de la coctelería y la gastronomía. Consiste en 12 clases on demand dictadas por los Brand Ambassadors de Branca (Martín Olivera y Juan Luciani) y docentes de UADE, que abordan temáticas como la historia de la coctelería, técnicas básicas, mixología, hospitalidad, consumo responsable, café e infusiones.

➔ El Nivel 2, de formación intermedia, está orientado a bartenders con conocimientos previos y experiencia en el rubro. Propone 8 clases a cargo de referentes de la industria y especialistas en áreas específicas como fermentados, clarificados, barismo, maridaje y gestión del bar como negocio. Entre los expertos convocados se destacan Lucas Rothschild, Adriano Marcellino, Verónica Bruno, Machi Martínez, Lucas Dávalos, Agustina Román, Alex Mesquita y Eduardo Kastika.

Ambos niveles incluyen instancias de evaluación que permiten al participante avanzar en su recorrido formativo. La propuesta se completará en 2026 con un Nivel 3, de formación avanzada, que actualmente se encuentra en desarrollo.

Accademia Branca no es solo un curso, sino una puerta abierta a nuevas oportunidades en un sector que crece y se profesionaliza cada vez más. Con acceso libre y aval académico, el programa permite que quienes sueñan con la coctelería puedan capacitarse, conectar con la industria y transformar su pasión en una verdadera carrera profesional. Las inscripciones ya están abiertas en www.accademiabranca.ar, listas para recibir a la próxima generación de talentos en la industria gastronómica.