Alejo Blasco, Head of Marketing de Lemon: “En adopción cripto, Argentina es de los países más avanzados del mundo"

En el primer episodio de “Mundo cripto: el futuro es hoy”, el ciclo de podcast sobre economía digital desarrollado por Perfil.com, Alejo Blasco, Head of Marketing de Lemoncash, habló sobre la actualidad del ecosistema cripto en el mundo y la necesidad de integrarse cada vez más dentro del sistema financiero, posicionó a Argentina como uno de los países más avanzados del mundo en función de adopción cripto y destacó el impacto de la inteligencia artificial en la industria.

Los que conocen desde adentro el mercado de criptoactivos coinciden en que Argentina es un player clave frente al resto de los países de Latinoamérica. En el transcurso de las últimas semanas, en Buenos Aires se llevaron a cabo los eventos DevConnect y el Fintech Forum, donde expertos y startups de todo el mundo convergieron para conocer las últimas novedades de la industria y analizar los casos de éxito locales en adopción de economía digital.

Perfíl: La tecnología blockchain se comenzó a popularizar hace aproximadamente diez años, ¿en qué anda hoy el mercado y cómo fue la curva de crecimiento?

Alejo Blasco: El ecosistema cripto en Argentina está en un momento súper pujante. Acaba de terminar DevConnect, que es una feria mundial de Ethereum, donde miles de personas de todo el mundo y desarrolladores vinieron a la Argentina justamente a compartir sus experiencias. Argentina sin dudas es un país que, en términos de adopción cripto, es uno de los más avanzados del mundo.

Perfíl: ¿Por qué motivos considerás que Argentina integró rápidamente a las criptomonedas como un modelo de inversión?

A.B.: Los argentinos somos como una especie de economistas, porque durante tanto tiempo tuvimos que aprender a proteger el valor de nuestro dinero que empezamos a buscar alternativas justamente para que los pesos no pierdan valor todos los días. Entonces, tanto cripto como las stablecoins y las monedas estables al dólar de Estados Unidos, lo que llamamos los dólares digitales, se convirtieron en Argentina como un refugio de valor al principio.

Con respecto a la integración de las criptomonedas como una alternativa de ahorro, Blasco señala que el historial financiero del país, sumado al cepo al dólar y la devaluación de la moneda local, influyeron para que rápidamente parte de la sociedad opte por mutar hacia una economía digital: “Entre 2013 y 2019, el peso pierde más o menos un 90% de su valor frente al dólar. Entonces, si no podés comprar dólares en el banco, y además tus pesos van a ir perdiendo todo su valor cada día, ahí el argentino empieza a buscar otras alternativas. Aparecen las stablecoins o dólares digitales como una herramienta para, en primer lugar, proteger el valor de tu dinero. Y la ventaja de poder acceder a la compra desde una aplicación como Lemon, desde tu casa, que opera los fines de semana, que opera los feriados, y que lo podés hacer, que en el banco no podías”.

P: En las últimas elecciones legislativas, esa misma noche ya se hablaba de cómo estaba cotizando el dólar cripto. Años atrás se hubiera hablado de la reacción de los mercados al día siguiente y de cómo eso impactaría en el dólar…

A.B.: Totalmente. En 2023, que fue año electoral, donde tuvimos las PASO, las elecciones generales y el balotaje, nosotros fuimos cada domingo superando el récord de volumen operado de stablecoins respecto a la vez anterior. Y ya es habitual que cualquier domingo de elecciones el dólar cripto es el dólar de referencia que se toma antes de que abran los mercados el lunes. Entonces, eso ya te da la pauta de que el usuario argentino está muy expectante de qué es lo que pasa con el dólar cripto en periodos de elecciones.

Perfil: ¿Se puede afirmar que somos un país líder en la región en función del volumen de transacciones frente al resto de la región?

A.B.: Argentina es un país súper pujante, no solo en la región, sino a nivel mundial. 4 de cada 10 personas que abren una aplicación cripto en América Latina lo hacen desde Argentina. Y se calcula que hay seis veces más usuarios en Argentina usando cripto que en el promedio de los países de América Latina. Si vemos en volumen de cripto recibido por país, viene Brasil primero y después viene la Argentina. Las razones son que el usuario argentino está muy educado por esta necesidad de proteger el dinero y entender sobre economía, pero también hay mucho talento argentino creando aplicaciones, tanto para empresas Argentinas como para exportar. Entonces tenés las dos cosas: los usuarios argentinos muy entendidos y también creadores y emprendedores argentinos con ganas de mejorar la vida financiera de las personas.

Estrategia: cómo se define el plan de marketing en una startup cripto y qué insights analizan

P: Lemon se fundó en 2019, ¿Cómo fue la estrategia que se implementó para acompañar el proyecto en esta expansión?

A.B.: Yo llegué a Lemon en 2020, recién estábamos ahí arrancando. En ese momento teníamos 10 mil usuarios, hoy tenemos 5 millones de usuarios en la región. Tuve la suerte de ser parte de esa historia de crecimiento y de éxito, que parecía muy improbable al principio. Hay una cosa que no cambió, que es la misión de lo que hacemos, que es hacer cripto fácil para acercarnos a la economía diaria de las personas. Efectivamente entran a nuestra aplicación todos los meses 1.400.000. También nos lanzamos en Perú el año pasado con un crecimiento muy importante. Entregamos más de 1.800.000 tarjetas Visa para pagar ya sea en pesos o en cripto en cualquier lugar del mundo. Y esa tarjeta te devuelve un pequeño porcentaje de cashback en Bitcoin con cada compra.

“Esa fue la primera estrategia que nosotros hicimos para darle a las personas sus primeros satoshis, que son centavitos de Bitcoin. Pero volviendo a la tarjeta, el 90% de las compras que se hacen con la tarjeta de Lemon se hacen partiendo desde pesos. Y esos usuarios reciben sus primeros centavos de Bitcoin con cada compra y los van acumulando. Entonces también es una forma de bajar las barreras de entrada. No hace falta que hagas una gran inversión de entrada si no te sentís seguro, podés comprar con tus pesos en el supermercado de la esquina y nosotros te vamos a devolver el valor de lo que vos mismo generás con esa transacción”, destaca Blasco.

Regularización, educación financiera y el sueño de una Argentina blockchanizada

Al momento de hablar de empresas de exchange, se pone el foco en la regularización. En 2024, se sancionó la ley 27.279, que obliga a los operadores de criptomonedas a registrarse obligatoriamente ante la Comisión Nacional de Valores con el objetivo de prevenir el lavado de dinero y garantizar la transparencia de las operaciones, tanto a nivel organizacional como de cara a los usuarios.

P: ¿En qué etapa está la regulación de la compra y venta de criptomonedas en Argentina?

A.B.: Argentina dio un paso adelante en términos de regulación. Hoy todas las empresas que ofrecen servicios de activos virtuales en Argentina están registradas ante la Comisión Nacional de Valores. Eso al principio generó mucha polémica, porque algunos sostenían que como cripto es libertad no puede estar regulado. Pero la realidad es que cripto no está regulado, lo que está regulado son las empresas que ofrecen cripto. Eso es un punto a favor del usuario porque le da mucha más transparencia y seguridad. Para las empresas poder ofrecer servicios cripto en Argentina tienen que estar registradas.

P.: ¿Lo mismo sucede con blockchain? Que es la tecnología que está detrás de cripto

A.B.: Blockchain tiene un montón de atributos que la hacen muy transparente y que pueden ser de alguna forma centro de referencia para que el sistema tradicional las adopte. Voy a dar un ejemplo de esto: hoy cualquiera de las 5 millones de personas que tiene Lemon en su celular puede en tiempo real apretar un botón que se llama “Prueba de reservas” y ver en tiempo real cuánta cripto custodia Lemon en nombre de sus usuarios. Y no solo eso, sino también ver en qué direcciones Blockchain está cada una de esos tokens, obviamente respetando la privacidad de cada uno de los usuarios. ¿Eso qué quiere decir? Que si fueran todos los usuarios a retirar al mismo tiempo pueden porque está todo ahí y está visible dónde está. Eso con los bancos no sucede.

P.: En una coyuntura económica como la argentina, que tiene diversos matices y realidades, ¿Consideras que es posible pensar en una economía totalmente “criptonizada” en un futuro?

A.B.: Si me preguntás cómo pienso que va a ser el futuro del sistema financiero, yo creo que es muy probable, no sé en cuántos años, pero que todo se migre a Blockchain. Por estas ventajas del menor costo, de la mayor transparencia, de la mayor eficiencia. Antes de hablar de la criptonización de la Argentina, creo que habría que hablar de la blockchainización, que primero se adopte la tecnología Blockchain y que el cripto después sea una capa sobre la cual se pueden construir productos. Ahora desde Lemon, en alianza con Lambda, que es un proyecto cripto argentino, fundamos otra empresa que se llama SUR Money para hacer una stablecoin del peso argentino. Justamente porque cuando uno va acá al supermercado, los precios no están en stablecoins o en Bitcoin, están en pesos. Entonces tener una stablecoin asociada al peso puede ser también una primera puerta de entrada para un montón de usos que se pueden ir dando.

P.: A nivel estrategia de marketing, ¿cuáles son los pilares sobre los que trabaja Lemon de cara al futuro?

A.B.: En primer lugar, la educación creo que es uno de los puntos más importantes en los que tenemos que trabajar. Hay un compromiso ético que tenemos con los usuarios, hay ciertas monedas como Bitcoin y Ethereum que son volátiles, entonces uno tiene que informar cuáles son esos riesgos. Eso es una decisión estratégica, nosotros tenemos medido que un usuario más educado es un usuario que transacciona más, por ende también es un usuario que se anima a tomar algún riesgo más o a invertir una suma un poco mayor o a mover dinero con mayor libertad. También desde Lemon empezamos a fundar los cimientos de una comunidad. Tenemos en Argentina un chat de Telegram, una comunidad de 20.000 personas que hablan todo el tiempo, ya no sobre Lemon, sino sobre su vida.

“Ahí lo que vemos es que hay una comunidad que está compartiendo una visión de futuro que es similar, que es un mundo un poco más libre, con menos restricciones para mover el dinero, con Bitcoin como uno de sus máximos estandartes. Ese es uno de los principales focos de nuestra estrategia. Apuntamos a esas conexiones bien reales y creo que el futuro de la comunicación en tiempos de inteligencia artificial, donde tiene un montón de herramientas súper buenas para bajar costos, para ser más eficientes, para hacer más contenidos, para ser más personalizados, también va hacia marcas que puedan conectar humanamente con sus usuarios”, concluye Blasco con respecto a los futuros pasos de la marca en función del plan de marketing.