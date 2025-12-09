Andrés Ondarra, de Binance: “Estamos construyendo la infraestructura más eficiente que hay en el mundo para interactuar con criptomonedas”

Antes de asumir su rol como gerente general de Binance para la Argentina y el Cono Sur de Binance, Andrés Ondarra, economista, construyó una carrera en diversas posiciones dentro del sector financiero tradicional. En la actualidad, el desafío de liderar el negocio en América Latina para la compañía líder en el mercado de cripto incluye la innovación constante de productos, hacer foco en el desarrollo tecnológico y pushear la educación financiera.

Como invitado al podcast de Perfil.com “Mundo Cripto: la economía de hoy”, Ondarra examina los datos duros de los volúmenes de inversión de los usuarios en Binance, analiza la pasión de los argentinos por las finanzas digitales y explica cómo surgió la alianza de capacitaciones académicas en el sector junto al GCBA.

Perfil: Binance se fundó en 2017, ¿en qué anda la compañía hoy?

Andrés Ondarra.: Binance hoy anda surfeando esta ola de crecimiento que tiene la industria de cripto a nivel mundial y que también se da en Argentina. Somos la empresa más grande de criptoactivos a nivel mundial, el principal exchange. Concentramos más del 50% de las operaciones que se hacen en el mundo. Estamos, por un lado, acompañando al crecimiento de la industria y, por otro lado, innovando recurrentemente con nuevos productos, con crecimiento y también con un rol más de deber fiduciario de acompañar todo lo que está pasando en el mundo con la adopción y el crecimiento de cripto. Realmente es un momento espectacular para el sector.

P.: ¿Cómo surgió el proyecto de lanzar el sistema de pagos con QR en Argentina y cómo se vincula esto al concepto de "verdadera libertad financiera"?

A.O.: Lo que queremos es acompañar a la gente en la adopción cripto que está sucediendo y sabemos que las criptos son muy útiles en muchos aspectos, sobre todo para reserva de valor, para tener diversificación en las carteras, la razón de ser que tienen cada una de las monedas. Pero no solo nos quedamos con eso: sabemos que la gente quiere interactuar cotidianamente con su dinero, quiere aprovechar las ventajas que tiene la tecnología cripto y encontramos en estos casos de uso cotidiano como el pago de QR. Encontramos en todos estos casos de uso muchas ventajas que queremos que nuestros usuarios la aprovechen. Hoy en día con Binance podés pagar con QR, es una experiencia superadora a lo que es utilizar estos servicios en una plataforma tradicional de cualquier billetera virtual.

El desarrollo de la opción de pagos con QR dentro de la plataforma es una búsqueda de Binance por hacer más accesible el ingreso de los usuarios al ecosistema cripto, correr el eje de las grandes inversiones para comenzar a ver su impacto en la microeconomía y desmitificar los conceptos alrededor del nivel de dificultad de la inversión en finanzas digitales.

“Hay que desmitificar un poco el concepto de que cripto es difícil. Nosotros estamos construyendo la infraestructura más eficiente que hay en el mundo para interactuar con criptomonedas y lo que estamos haciendo es que sea simple, que sea fácil de acceder a través de contenido educativo. Tanto la seguridad transaccional como la educación financiera son pilares para nosotros. Además, creemos que la regulación ayuda a los usuarios a sentirse confiados en su experiencia transaccional en el mundo cripto. Hay un marco regulatorio que protege a nuestros usuarios, y todo eso va acompañado de la educación financiera”, detalla Ondarra, que asumió su cargo como gerente general de Binance para Argentina y el Cono Sur en marzo de este año.

P.: ¿Con la inteligencia artificial, los procesos y avances en el mundo crypto se dan con mayor velocidad?

A.O.: La inteligencia artificial es algo en lo que los que participamos de la industria cripto estamos continuamente educándonos y continuamente aprendiendo. Tenemos un ojo entendiendo las necesidades del usuario y un ojo en la tecnología, entendiendo cómo la tecnología puede ayudar a nuestros usuarios a darles el beneficio que están buscando. Binance sería el puente de la infraestructura entre estos dos mundos, entre la tecnología que está continuamente evolucionando y el usuario también que busca sus propias experiencias y los puntos que el mundo financiero tradicional no pudo resolver o los productos que siguen desarrollando a veces no son tan eficientes como los que propone la industria cripto.

P.: ¿Cuáles consideras que son los puntos más importantes dentro del valor agregado que ofrecen a sus usuarios frente al resto de las plataformas de pago?

A.O.: Somos el exchange más grande y con mayor volumen de operaciones a nivel mundial, entonces cuando un usuario opera en Binance está accediendo al mayor proveedor de liquidez a nivel mundial de cripto. Cuando se opera con Binance se obtiene muy probablemente los mejores precios, los spreads más bajos entre compra y venta, y ni que hablar el acceso al ecosistema de productos más amplios del mundo con mucha transparencia y mucha educación, explicando cada producto y explicando el origen del beneficio que estás obteniendo. Hay muchas plataformas que son brokers y que en verdad compran la criptomoneda en los proveedores de liquidez como Binance y se la ofrecen a sus usuarios, entonces ahí hay un intermediario en el medio y ese intermediario genera costos que no son tan claros a los usuarios.

P.: ¿Ven al usuario argentino cada vez con mayor motivación en adoptar este tipo de monedas? ¿Qué espacio ocupamos frente al resto de América Latina?

A.O.: Dentro de Binance hay ciertos mercados que son claves a nivel mundial y Argentina es uno de ellos. Estamos hablando de la principal empresa a nivel mundial y tenemos reportes continuos de progreso en adopción en casos de uso, en cómo van nuestros productos con el management de la empresa a nivel global y lo que pasa, que siendo argentino también genera un poco de orgullo, es muy copado porque en el mundo cripto el mundo está mirando lo que pasa en Argentina. Acaba de suceder DevConnect en Argentina y mucha gente que venía de afuera y veía cómo nosotros interactuamos con las criptomonedas en la cotidianidad y pagando con un QR destacaban lo innovadores y avanzados que estamos en Argentina en el entendimiento de estos casos de uso.

P.: Desde tu experiencia en el sector, ¿por qué consideras que existe esa relación entre la innovación financiera y la sociedad argentina?

A.O.: Creo que es una combinación de varios factores, por un lado el argentino es muy abierto a probar cosas nuevas, a ser innovador tecnológicamente. Por otro lado, hay una realidad a lo largo de muchas décadas en la cual el usuario argentino tuvo esta experiencia de amor y odio con la moneda local y siempre tendió a dolarizarse. Y si le sumamos a eso que las experiencias financieras tradicionales siempre tuvieron bastante fricciones, donde aparecían trabas también para acceder al dólar, entonces era un poco difícil. Siempre vemos que el argentino está dispuesto a probar estas nuevas tecnologías que justamente ofrecen un valor diferencial y traen un beneficio final al usuario.

P.: Con el sistema de pagos vía QR comenzaron en Argentina, ¿tienen proyección de expandirse en el resto de la región?

A.O.: La plataforma es a nivel latinoamérica la más grande de cripto por usuarios y por volumen operado. Lo que queremos es acompañar a nuestros usuarios con estos productos a lo largo de toda la región. Actualmente, no sólo en Argentina, sino que también en Brasil tenemos un producto similar a través de pagos con PIX, y la idea es seguir desarrollando estas conexiones en las cuales nuestros usuarios independientemente del país de origen puedan con Binance viajar por la región, por el mundo y aprovechar el beneficio que tienen las criptomonedas. La eficiencia de esta infraestructura genera un valor agregado a nuestros usuarios no sólo en el país donde viven sino también cuando viajan por el resto del mundo.

Subtítulo: Inteligencia artificial, tokenización y desarrollo tecnológico, los desafíos 2026 de Binance

La irrupción de la inteligencia artificial marcó un antes y después transversal en la gran mayoría de las industrias. En este contexto, en el sector financiero digital, la aceleración en la mejora de los productos y procesos es todavía más veloz y obliga a las compañías de exchange a planificar diversas maneras de integrar esta tecnología a su estrategia. En el universo cripto, la tokenización es uno de los temas en agenda que se espera marque el ritmo del 2026.

“Esto realmente ha sido este año un año emblemático en el avance regulatorio y que el sector financiero tradicional empiece a utilizar tecnología blockchain para interactuar y para ofrecer productos con mayor eficiencia. De nuestro lado estamos desarrollando muchos productos de interacción con jugadores financieros tradicionales con el caso como BlackRock o como Franklin Templeton, que son los principales fondos de gestión de activos más grandes del mundo y eligen a Binance como el socio estratégico para empezar a desarrollar productos en conjunto”, explica Ondarra. Y destaca: “Ese es un avance tecnológico que va de la mano de la tokenización de activos, que está digamos en auge tanto a nivel global. Y después, todo este concepto de ya empezar a pensar en una experiencia financiera cotidiana en cripto”.

Subtítulo: Educación financiera: la iniciativa de Binance y el Gobierno de Buenos Aires

En el marco de un exponencial crecimiento de las criptomonedas alrededor del mundo como alternativa de ahorro e inversión, Binance y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires presentaron un convenio colaborativo con el fin de promover la innovación tecnológica, la educación financiera y la inclusión del ecosistema blockchain. ¿El objetivo? Continuar transformando a Buenos Aires en una ciudad pionera en la aplicación de nuevas tecnologías.

P.: ¿Por qué consideran importante generar espacios donde se le brinde prioridad a la educación financiera y la inclusión en las finanzas digitales?

A.O.: Queremos acompañar a la expansión de la industria cripto y esto conlleva a interactuar con gobiernos, interactuar con reguladores y hay muy pocos casos de ejemplos simbólicos, como lo que sucedió con la ciudad de Buenos Aires, a nivel mundial. Buscamos ser parte y acompañar a la ciudad con hechos concretos en esta iniciativa que lanzó la ciudad de “Buenos Aires Cripto”, donde a través de educación se intenta facilitar el uso de cripto para pagar impuestos, para pagar procesos administrativos, para incorporar cripto en las finanzas diarias. De nuestro lado vamos a contribuir con casos de uso, con incentivos, con beneficios económicos para que la gente no sólo aproveche cripto sino también tenga un beneficio de animarse a probar este concepto de vivir en cripto en la ciudad de Buenos Aires y también sobre todo con mucho foco en lo educativo.

P.: Mirando el mapa país, ¿Cómo se da en el resto de las provincias con la adopción del ecosistema cripto?

A.O.: Hay muchos focos de adopción a nivel federal y nosotros acompañamos a todos y tratamos de expandirnos a lo largo del país. Por ejemplo, tenemos un acuerdo con la ONG Bitcoin Argentina a través del cual fuimos a facilitar contenido educativo a más de 15 universidades federales, en varias ciudades y varias provincias del interior del país. También tenemos contacto con comunidades cripto, una de ellas se llama SITLATAM que organiza encuentro cripto en distintas ciudades del interior y ahí estamos nosotros aportando nuestro granito de arena. Es lindo ver que la gente en todo el país nos reconoce, conoce Binance, entiende y agradece mucho el esfuerzo de acercarnos no sólo quedarnos en las grandes ciudades, estar donde el usuario está y entender el beneficio que le trae una plataforma como Binance en el caso cotidiano de su vida.

P.: ¿Qué pronóstico haces sobre el futuro del ecosistema cripto?

A.O.: Creo que es un ecosistema que va a seguir creciendo, que va a seguir creciendo en el caudal de gente que utiliza cripto para distintas razones, en los que llamamos traders, que cada vez invierten más y operan más del lado financiero. También se van a expandir más los casos de uso, vamos a ver nuevas razones por las cuales la tecnología blockchain va a ser una forma más eficiente de interactuar con el dinero. Otro mensaje muy importante es que no es tarde para aprender, entrar en cripto no es sólo fijarse el precio de los activos sino entender el beneficio de la tecnología. A nivel Binance tenemos el objetivo de llegar a los mil millones de usuarios, vamos a lograrlo porque estamos viendo toda esta situación de interacción con el mundo financiero y hay una tendencia que va hacia esto, la industria tiene un nivel de maduración y potencialidad que en los próximos años van a ser impresionantes.