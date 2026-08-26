Banco Macro en Expo Industrias y Servicios 2026: financiamiento y soluciones clave para PyMEs

En el marco de Expo Industrias y Servicios 2026, que se lleva a cabo del 25 al 27 de agosto en La Rural de Palermo, Banco Macro reafirma su posición como el aliado estratégico indispensable para el crecimiento de las PyMEs y el desarrollo de la economía en Argentina. Como sponsor principal del evento, la entidad despliega una profunda visión federal respaldada por la red de sucursales privadas más extensa del país, ofreciendo financiamiento, soluciones digitales y herramientas clave para potenciar las cadenas de valor industriales.

Con esta propuesta, la entidad pone de manifiesto que la producción nacional necesita mucho más que crédito: requiere clientes, proveedores, tecnología, liquidez y conexiones comerciales sólidas. Por este motivo, la oferta del banco hace foco integral en: Industria + Negocios + Cadenas de Valor + Financiamiento + Conexiones Empresariales.

Soluciones digitales y financiamiento para hacer crecer a las PyMEs

El diferencial de Banco Macro implica acompañar a la industria actuando como un conector estratégico que genera oportunidades reales de negocios entre las empresas y articula el entramado productivo de punta a punta del territorio nacional. A través de su ecosistema integral de soluciones digitalizadas y presenciales, conecta a fabricantes, distribuidores, proveedores y clientes finales:

Onboarding Digital : Las empresas pueden hacerse clientes en el momento y sin trámites complicados. Con sólo escanear un código QR se inicia el proceso 100% online que se completa en pocos minutos, sin necesidad de moverse del stand ni pasar por una sucursal.

Crédito Simple : A través de AppMacro y Banca Internet, las PyMEs pueden ampliar su calificación crediticia al instante para acceder a financiación destinada a inversión productiva y capital de trabajo.

Macro Securities : Asesoramiento integral para la tesorería corporativa, permitiendo a las pequeñas y medianas empresas rentabilizar sus excedentes mediante fondos comunes de inversión, cauciones, títulos y operaciones en el mercado de capitales.

Red Empresas: La nueva plataforma digital pensada para la compra y financiación de maquinarias y bienes de capital se lanzará próximamente. Permitirá a las empresas industriales financiar las ventas a sus clientes con condiciones financieras sumamente competitivas, mientras la compañía proveedora cobra al contado de manera inmediata.

Pensá en grande, pensá en Macro: un punto de encuentro federal para los negocios en La Rural

El espacio de Banco Macro en Expo Industrias y Servicios 2026 está configurado como un punto de encuentro y centro de negocios para los actores del sector industrial. Oficiales de negocios PyME están presentes en el stand para brindar asesoramiento personalizado y ágil de acuerdo con las necesidades de cada empresa.

“Las pequeñas y medianas empresas son la columna vertebral del desarrollo argentino. En Banco Macro tenemos una convicción profundamente federal: conocemos la realidad de cada economía regional porque estamos presentes donde las cosas suceden. En esta Expo Industrias 2026 no venimos sólo a ofrecer créditos, sino a ser ese aliado estratégico que conecta empresas, impulsa negocios y financia el crecimiento. Con la digitalización total de nuestros procesos y herramientas financieras avanzadas, buscamos que el empresario PyME se concentre en producir y hacer crecer su negocio”, aseguraron desde la entidad.