Cómo es el SUV más vendido de Argentina: más tecnología, seguridad y motor turbo

El segmento de SUVs no deja de crecer en Argentina y, dentro de él, la Chevrolet Tracker se consolidó como el más vendido desde 2023. Ahora, inicia una nueva etapa con mejoras que refuerzan su liderazgo: diseño moderno, mayor conectividad y un desempeño dinámico más refinado.

El SUV más vendido da un paso más allá

La gama está compuesta por cuatro versiones, LT, LTZ, Premier y RS, cada una con identidad propia en estilo y equipamiento. Todas comparten el motor 1.2L turbo de 132 CV y 190 Nm, acompañado por una transmisión automática de 6 velocidades, que asegura respuesta rápida y bajo consumo. Además, la dirección eléctrica, la suspensión y el motor fueron recalibrados para ofrecer mayor precisión, suavidad y silencio en el manejo.

El diseño es uno de los cambios que estrena la nueva Tracker adoptando el nuevo lenguaje global de la marca, con firma luminosa en dos niveles, parrilla rediseñada, faros auxiliares full LED y llantas renovadas. Las luces traseras con lente cristal terminan de darle un estilo sofisticado y robusto al SUV.

Conectividad, seguridad y confort en evolución constante

Desde adentro, la nueva Tracker sorprende con un interior más refinado y tecnológico. El concepto de cabina digital integra dos pantallas interconectadas: una de 8” para el instrumental y otra de 11” para el sistema multimedia MyLink, con proyección inalámbrica, navegación intuitiva y Wi-Fi nativo. También ofrece comandos remotos mediante app y los servicios avanzados de OnStar, como “Acompañamiento Seguro” para situaciones de emergencia.

El confort también se potenció, convirtiendo a la Tracker en un verdadero referente de comodidad.

Los asientos incorporan espumas de densidad variable para mayor ergonomía en viajes largos, el espacio interior sigue siendo apto para cinco pasajeros y el baúl ofrece 393 litros de capacidad, ampliables a 1294 litros. Detalles como el techo solar panorámico, el cargador inalámbrico y el sistema Easy Park de estacionamiento semi-automático refuerzan su carácter premium.

Otro de los puntos fundamentales de un SUV es su desarrollo a nivel seguridad. La Tracker está equipada con seis airbags, control electrónico de estabilidad y tracción, frenado autónomo de emergencia a baja velocidad, alerta de colisión frontal y asistente de punto ciego, entre otros sistemas. A esto se suman anclajes Isofix, frenos a disco con ABS y EBD, y faros full LED para una mejor visibilidad.

Disponible en Gris Obscuro, Gris Claro, Blanco Summit White, Negro Black Meet Kettle, Azul Some Kinda Blue y Rojo Jinx.

Para los que buscan personalización, hay 71 accesorios disponibles, 16 de ellos inéditos, como protectores de paragolpes, apliques laterales e iluminación ambiental, pensados para elevar el confort y la experiencia a bordo.

La nueva Tracker, se pone en escena como el SUV más vendido de Argentina y se relanza con más diseño, seguridad y conectividad para consolidar su liderazgo en un segmento cada vez más competitivo.