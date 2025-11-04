Cómo nació Pago TIC: la historia en primera persona de su CEO, Fabián Barros Requeijo

En diálogo con Ceferino Reato, periodista y Director Ejecutivo de Fortuna, el fundador y CEO de Pago TIC, Fabián Barros Requeijo, explicó cómo la fintech argentina se consolidó como plataforma líder de recaudación y pagos automáticos para clubes, municipios, sindicatos, universidades y organizaciones del tercer sector. Además, detalló el salto que ya está dando la compañía hacia la tokenización, la blockchain y las nuevas economías colaborativas.

Barros Requeijo recordó que la historia de Pago TIC comenzó “casi por error”. En 2009, mientras tenía una consultora informática, su socio lo convenció de desarrollar una plataforma de pagos. “Yo le dije: en la Argentina de 2009 vamos a terminar en una zanja. Y bueno… esta es la zanja: hoy tenemos cuatro millones de pagadores y 1.500 entidades”, ironizó.

El verdadero punto de inflexión llegó en 2013, cuando la empresa decidió enfocarse en el tercer sector. Ese universo —clubes, sindicatos, obras sociales, asociaciones, universidades y municipios— era, según él, “el segmento más desprotegido tecnológicamente”. Pero a la vez, era el espacio donde “la gente construye identidad, pertenencia y felicidad”. El problema: estaba atrasado y no podía recaudar con eficiencia. “Nos propusimos darles la mejor tecnología de pagos y débitos automáticos”, afirmó.

Con más de 100 partners tecnológicos, Pago TIC hoy ofrece débito automático multisistema, pagos online y conciliación automática. “El objetivo es garantizar el 100% de los débitos. Si falla una tarjeta o no hay fondos en una cuenta, vamos a otra. La gente se adhiere para olvidarse del pago, no para tener problemas”, explicó.

La conciliación es otro diferencial que destacó: “Lo que hacemos es evitar que haya empleados pasando fines de semana conciliando cuentas bancarias. Con Pago TIC, todo está conciliado al 100% en tiempo real. Vos sabés qué entró, de quién, para qué y a qué corresponde”.

El crecimiento fue federal: Pago TIC nació en Buenos Aires, se expandió con fuerza en el interior —sobre todo en Córdoba— y hoy opera con 8 poderes judiciales, 26 universidades, 450 municipios y 250 clubes. La sede está en el Parque Tecnológico de Parque Patricios.

Tras consolidar la recaudación y la tesorería digital, el próximo paso es claro: la tokenización. “La tokenización es la revolución del sistema financiero y productivo. Es permitir que la capacidad productiva de una persona, una empresa, un club o un artista se convierta en un bien de cambio, validado con blockchain y smart contracts”, explicó. Y agregó: “El día que el financiamiento ya no dependa solo de un banco, el sistema va a ser más libre, más transparente y más democrático”.

Pagos múltiples, conciliación automática y tokenización: el ecosistema que propone Pago TIC

—¿Cómo nació el modelo aplicado a clubes?

—En su momento entendimos que los clubes tenían un problema estructural: sin cuota social, no podían subsistir. Eran instituciones clave para las comunidades, pero sin herramientas para cobrar. Ahí entramos nosotros, primero con pagos y luego con todo el modelo de débito automático. Y funcionó.

—¿Cómo es el sistema de pagos múltiples que ustedes desarrollaron?

—En el débito automático te adherís con distintos medios: una tarjeta, otra tarjeta, una caja de ahorro. Si una falla, vamos a la otra y después a la otra, garantizando el 100% de los débitos. Ese es el problema que resolvemos: el asociado se olvida del pago, y la institución cobra igual.

—¿Qué significa la conciliación automática que ofrecen?

—Significa que el dinero que entra está identificado pago por pago. No tenés un empleado conciliando el banco o tratando de entender un fin de semana por qué apareció plata o de dónde salió. Con Pago TIC todo está conciliado en tiempo real, y te vas a tu casa a las cinco de la tarde sabiendo exactamente lo que entró y lo que quedó. Eso no existe en la banca tradicional.

—¿Por qué será tan transformadora la tokenización?

—Porque el dinero no es más que la evolución del trueque. Si vos podés capitalizar tu propia capacidad productiva y convertirla en un bien transaccionable, cambiás el sistema. Una cocina que hace mil viandas por día puede tokenizar esas viandas futuras. Un hospital puede comprarlas ahora para asegurarse el insumo. Y la cocina se financia sin un banco. Lo mismo con la música, los libros, una cancha o un gimnasio. Se tokeniza el activo, se financia el proyecto y la comunidad participa.

—También van a lanzar una billetera solidaria. ¿Cómo funciona?

—Es simple: el usuario elige una causa y Pago TIC dona el 50% de la rentabilidad a esa causa. Clubes, hospitales, escuelas, cooperadoras, lo que sea. Queremos distribuir un millón de dólares en causas solidarias el año que viene. La herramienta sale en marzo.

—¿Por qué volvés siempre al concepto de comunidad?

—Porque la pertenencia es irremplazable. Un club, una cámara, una cooperadora o una organización social son lugares de identidad. Si vos les das herramientas para sostenerse, sostenés la comunidad. Ese es nuestro propósito.

Pago TIC nació para resolver un problema concreto, pero hoy su ambición es más grande: digitalizar, transparentar y democratizar la economía desde la comunidad hacia la comunidad. Como resume Barros Requeijo: “No se trata solo de cobrar mejor; se trata de construir ecosistemas de valor con propósito”.