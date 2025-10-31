Conciliación automática: cómo reducir hasta 60% los costos operativos y cerrar más rápido la contabilidad

La digitalización de pagos avanzó, pero muchas organizaciones aún concilian a mano: cruzan transferencias con comprobantes, registran comisiones y persiguen diferencias una por una. Eso deriva en errores humanos, cierres demorados y costos operativos. Automatizar este paso cierra el círculo de la gestión financiera digital.

Del Excel a la eficiencia: así funciona en la práctica

Con Pago TIC, la conciliación se integra a tus canales de cobro y a tu ERP o sistema contable:

Identificación automática del pagador y vínculo con el comprobante correspondiente.

Reglas configurables por institución (conceptos, referencias, tolerancias).

Integración vía APIs o archivos con sistemas contables y de tesorería.

Tableros en tiempo real para seguimiento y auditoría.

El impacto es claro: menos tareas repetitivas, cierres contables más rápidos y decisiones basadas en datos actualizados.

Qué dicen los números

Un análisis de McKinsey & Company reporta que la conciliación bancaria automatizada puede generar un ROI de entre el 30% y el 200% en el primer año, con implementaciones de apenas tres meses. Además, indica una reducción de costos operativos del 30% al 60% y una mejora significativa en la calidad del servicio.

¿Por qué elegir Pago TIC para automatizar tus conciliaciones?

Con más de 1.500 clientes y millones de pagos procesados, Pago TIC es mucho más que una plataforma de pago online: es una solución integral de tesorería digital diseñada para instituciones que buscan dar el salto digital de forma segura y eficiente.

Diferenciales clave:

Todos los medios de pago en un mismo lugar, con conciliación centralizada.

Seguridad certificada: PSP con PCI DSS nivel 1, el máximo estándar de la industria.

Atención omnicanal certificada: ISO 9001:2015 (IRAM) para gestión de consultas y reclamos.

Implementación flexible: integración con sistemas propios o herramientas provistas por la plataforma.

Beneficios concretos para Finanzas y Contabilidad

Reducción de hasta 60% de los costos operativos.

Menos errores y mayor trazabilidad para auditorías.

Cierres contables más ágiles y previsibilidad de caja.

Equipos enfocados en análisis y generación de valor, no en tareas manuales.

Preguntas frecuentes (FAQ)

¿Qué es la conciliación automática?

Es un proceso que empareja automáticamente los movimientos de cobro con sus comprobantes y registros contables, aplicando reglas y validaciones personalizadas.

¿Cómo se integra con mi ERP o sistema contable?

A través de APIs o archivos estandarizados. Pago TIC adapta los mapeos y reglas a tu plan de cuentas y procesos.

¿Cuánto tarda la implementación?

Los casos típicos reportan un promedio de un mes, dependiendo de la complejidad del sistema.

¿Qué certificaciones de seguridad tiene?

Pago TIC opera como PSP con certificación PCI DSS nivel 1 y cuenta con ISO 9001:2015 (IRAM) en su sistema de atención al cliente.

El momento de automatizar la conciliación es ahora. Descubrí cómo llevar tu tesorería al siguiente nivel en pagotic.com o escribí a [email protected] para conocer más.