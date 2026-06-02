De Cuponstar a Bonda: El secreto detrás del líder de beneficios flexibles

En 2010, cuando el boom de las cuponeras dominaba internet, dos jóvenes emprendedores argentinos detectaron una oportunidad en el negocio de descuentos digitales y lanzaron Cuponstar. Más de una década después, aquella plataforma evolucionó hasta convertirse en Bonda, que hoy es la empresa líder en programas de beneficios flexibles para colaboradores y clientes en América Latina.

La empresa fue fundada por Brian Klahr y Agustín Perelman, quienes comenzaron ofreciendo cupones de descuento para consumidores en un momento donde el mercado todavía dependía de promociones impresas y tarjetas físicas. Con el avance de los smartphones y la digitalización del consumo, la plataforma creció y encontró una nueva oportunidad dentro del segmento corporativo.

Ese cambio marcó un punto de inflexión. La empresa dejó de funcionar únicamente como una cuponera y comenzó a desarrollar plataformas de beneficios personalizadas e integrales para colaboradores y clientes de empresas, incorporando nuevos módulos vinculados a beneficios flexibles, reconocimientos, bienestar y capacitaciones.

El proceso de transformación terminó consolidándose en 2023, cuando Cuponstar anunció oficialmente su cambio de marca y pasó a llamarse Bonda. Según explica Klahr, “el nuevo nombre busca reflejar una evolución más profunda del negocio y un propósito centrado en fortalecer el vínculo entre compañías y personas”.

Actualmente, la empresa opera en Argentina, Uruguay, Chile, Colombia, Perú y México, con 150 colaboradores que trabajan día a día con más de 1.000 compañías de todos los tamaños e industrias. Entre sus clientes figuran YPF, Arcos Dorados, OMINT, UNICEF, PMI, Banco Hipotecario, Securitas, Sura, COTO, entre otras.

El núcleo de la propuesta de Bonda es una plataforma que centraliza las acciones de fidelización de equipos y clientes de empresas, 100% digital, personalizada para cada empresa, flexible y fácil de implementar que las empresas pueden ofrecer sin fricciones. Entre sus productos destacan un Club de Descuentos, un catálogo con más de 2.500 cupones de descuento en marcas de toda América Latina que permite a los usuarios ahorrar en su vida cotidiana. Le sigue el Programa de Puntos, mediante el cual las organizaciones gestionan reconocimientos e incentivos por puntos canjeables por gift cards de forma ágil, flexible y 100% digital, brindándoles a los colaboradores y clientes la posibilidad de elegir. Adicional a estos módulos, Bonda también ofrece módulos de comunicación interna, capacitaciones y un programa de bienestar online.

La plataforma también ofrece métricas y reportes detallados sobre el uso del programa por parte de los usuarios. Esa información permite a las áreas de Recursos Humanos y Marketing tomar decisiones personalizadas: entender qué beneficios generan mayor engagement, ajustar la oferta según las preferencias reales de sus usuarios y optimizar la inversión en cada etapa del ciclo de vida del colaborador y cliente.

En un contexto cambiante y creciente competencia por el talento y el mercado, los beneficios flexibles se posicionan como una herramienta concreta para ayudar al bolsillo de los colaboradores.

La propuesta de Bonda apunta justamente a eso: alto impacto, bajo esfuerzo operativo y resultado inmediato para quienes lo reciben.