Dejar de guardar y empezar a crecer: cómo invertir tus pesos y dólares con ICBC

La manera de administrar el dinero cambió: ya no se trata solo de guardar, sino de hacer rendir. Con esa premisa, ICBC, banco experto en inversiones, proponen un enfoque integral para transformar los ingresos mensuales y los ahorros en oportunidades de crecimiento, combinando productos de inversión, gestión profesional y acompañamiento constante.

Para quienes buscan empezar a invertir sin complicaciones, ICBC propone alternativas que permiten poner a trabajar los ingresos desde el primer día. Estos productos se gestionan directamente desde el home banking o la app, son accesibles desde mil pesos y permiten disponer del dinero en el acto, los 7 días de la semana.

Además de la comodidad, cuentan con respaldo profesional: los fondos son administrados por especialistas que acompañan cada decisión, asegurando transparencia y planificación estratégica, elementos que diferencian a ICBC en el mercado de inversiones.

Plazos fijos y fondos Alpha: las opciones de ICBC para inversiones seguras en dólares

Guardar los dólares “bajo el colchón” puede parecer seguro, pero con el tiempo pierden poder de compra y están expuestos a riesgos de pérdida o robo. Incluso la moneda más estable sufre los efectos de la inflación, lo que significa que mantener los billetes guardados no garantiza conservar su valor real.

Por eso, los expertos de ICBC sugieren alternativas que permiten proteger y hacer crecer los ahorros en dólares, adaptadas a distintos perfiles y objetivos financieros. Entre ellas se encuentran plazos fijos en dólares, que ofrecen seguridad y rendimiento predecible; y los fondos Alpha, diseñados para quienes buscan mayor potencial de rentabilidad a mediano y largo plazo, combinando profesionalismo en la gestión con total transparencia

Todas estas opciones se pueden gestionar de manera simple desde las plataformas digitales del banco, con la tranquilidad de contar con asesoramiento especializado en cada decisión. Los especialistas de ICBC acompañan a los clientes, ayudando a definir cuál estrategia se adapta mejor a su horizonte de inversión, nivel de riesgo y metas personales.

El mensaje es contundente: no se trata sólo de conservar los dólares, sino de ponerlos a trabajar de manera inteligente, transformando los ahorros en una herramienta que protege el capital y genera valor a lo largo del tiempo.