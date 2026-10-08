Doble reconocimiento para Grupo Newsan en los Premios Fortuna: Mejor Electrónica y Diversificación Corporativa

Fue una noche doble para Grupo Newsan. En la 21° edición de la ceremonia de los Premios Fortuna 2026, realizada en el recinto principal de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, el grupo fue distinguido en dos categorías. Luis Galli, presidente y CEO, recibió el premio a la Diversificación Corporativa y Ecosistema Multi-Industria, que le entregó el embajador del Perú, Carlos Chocano Burga. Por su parte, Matías Cherñajovsky, referente de Grupo Newsan, recibió la distinción a Mejor Electrónica de manos de Gabriel Sánchez Zinny, jefe de Gabinete del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Al término del acto, Revista Fortuna conversó con Galli sobre el presente de la compañía, el rumbo del consumo y el futuro de la industria electrónica en el país.

Galli recordó que el vínculo de la empresa con estos premios es de larga data. Calculó que los de este año son el Fortuna número 16 y 17 que recibe la compañía, y aseguró que cada uno "es una historia diferente" y un motivo de orgullo para su gente, para el equipo directivo y para los accionistas. Según definió, el reconocimiento llega en un momento especial: "Creemos que cada premio tiene un significado distinto" y encuentra a la firma, después de 35 años de vida, en un gran momento de su historia, muy diversificada y en pleno proceso de expansión y crecimiento.

Al analizar el ritmo de la demanda de electrodomésticos y tecnología en un contexto económico complejo, el ejecutivo planteó una mirada de largo plazo. "Argentina está viviendo un proceso de cambio de época", sostuvo, y reconoció que el ordenamiento macroeconómico probablemente ayude a que el consumo de bienes durables se recupere tan rápido como quisieran. Aun así, pidió templanza: "Tenemos que tener un poco de paciencia". Recordó que los países que sostuvieron el equilibrio macroeconómico y encararon reformas estructurales vieron crecer su PBI per cápita por encima de la media y caer la pobreza, algo que, remarcó, "al final del día es lo importante", que el país pueda reconvertirse, reducir la pobreza y darle mayor calidad de vida a la gente.

Consultado por el lugar que ocupa hoy Tierra del Fuego en la estrategia de la empresa y por la previsibilidad que necesita la industria, Galli defendió el régimen de promoción vigente. Lo comparó con otros esquemas de incentivo: “Es como un RIGI más”, aplicado a un sector clave de la economía como el de la industria electrónica. Y agregó que, en un momento en que el país busca atraer inversiones, lo mejor que le puede pasar a la Argentina es el mantenimiento de las reglas y la seguridad jurídica.

En ese sentido, consideró importante que el régimen fueguino continúe. Argumentó que, en un escenario de mucha más competencia y mucha más apertura, demostró ser competitivo: según afirmó, los celulares, el aire acondicionado y la televisión se ubican hoy “a los mismos niveles de precio que cualquier país de la región”.

Una noche para las empresas

La ceremonia reunió a una nutrida presencia de empresarios, ejecutivos y referentes de distintos sectores de la economía. Organizada por la Revista Fortuna, de Editorial Perfil, la entrega distingue cada año a las mejores y mayores empresas del país y a figuras destacadas del mundo empresarial. El galardón reconoce a las compañías que potencian la economía nacional, apuestan por la producción federal y muestran solidez en contextos desafiantes, a partir de un análisis técnico, económico y financiero que evalúa balances, inversión, innovación y generación de empleo.

Por: Lucas Valenzuela