El boom del crecimiento de las transferencias inmediatas en Argentina y la necesidad de eficiencia administrativa

El sistema de pagos en Argentina vive una transformación acelerada. Las transferencias inmediatas ya superan a los métodos tradicionales en agilidad y volumen. Sin embargo, persiste un desafío clave para instituciones y empresas: la conciliación automática de operaciones. Allí es donde herramientas digitales como Pago TIC marcan el camino hacia la verdadera eficiencia administrativa.

En este panorama, es importante señalar los avances alcanzados en términos operativos y de volumen, las limitaciones que aún persisten en el sistema y cómo las herramientas de gestión de pagos pueden convertirse en la solución definitiva para integrar plenamente las transferencias tanto en la vida cotidiana como en los procesos de cobro de instituciones y empresas.

En Argentina, los números más recientes muestran un escenario de crecimiento sostenido para las transferencias. Según el Informe de Pagos Minoristas del BCRA (julio de 2025), los envíos de dinero mediante transferencias inmediatas “push” alcanzaron los 635,8 millones de transacciones en pesos, por un total de $ 69,2 billones, lo que implicó un incremento interanual del 21,5% en cantidad y del 17,4% en montos. A partir de este dato, se puede concluir que los usuarios recurren cada vez más a este medio de pago para mover fondos de manera ágil y eficiente.

Asimismo, la interoperabilidad también es un punto destacado. El 75,5% de esas operaciones tuvo como origen o destino una Cuenta Virtual Uniforme (CVU), lo que favorece la inclusión de usuarios que operan con billeteras digitales. Estos datos confirman la tendencia de que los pagadores valoran cada vez más la inmediatez y la comodidad de los pagos digitales, que superan en velocidad y simplicidad a los canales más tradicionales.

Uno de los principales desafíos para las organizaciones es la conciliación de pagos. Si bien la transferencia, en la mayoría de los casos, se acredita de manera inmediata, muchas instituciones todavía deben solicitar comprobantes a los clientes y realizar la conciliación de movimientos de forma manual. Este proceso no solo implica mayores costos administrativos, sino que también aumenta el riesgo de errores y genera demoras que contradicen el espíritu mismo de la inmediatez digital.

Pago TIC y el desafío de llevar la inmediatez más allá de la transacción

En este contexto, son claves las soluciones tecnológicas como Pago TIC: una plataforma digital de recaudación, especializada en instituciones y empresas, que permite ofrecer todos los medios y modalidades de pago para incrementar la cobrabilidad. Se trata de una solución integral de tesorería digital, que concilia automáticamente todas las transacciones en un mismo lugar y acompaña a las entidades en su transición hacia la digitalización. De esta manera, las instituciones públicas, privadas y mixtas, recaudan más y mejor.

Entre sus múltiples servicios, como pagos con QR, DEBIN, tarjetas precargadas, distribución automática de fondos, se puede nombrar una herramienta clave en este escenario: transferencias autoconciliadas, que identifican cada operación automáticamente con el pagador y el concepto correspondiente en el mismo sistema, eliminando la necesidad de solicitar comprobantes y realizar controles manuales. La transferencia se concilia en tiempo real.

Esta solución permitió que más de 1.500 instituciones de todo el país, avanzaran en la digitalización de sus cobros, favoreciendo la inclusión financiera y ampliando el acceso a nuevas formas de pago en diversas comunidades.

Las transferencias inmediatas ya cambiaron la forma de pagar en Argentina. Ahora, el gran desafío es que la eficiencia también llegue a la gestión administrativa. Con herramientas como las transferencias auto conciliadas, el futuro de los pagos se vuelve más simple, seguro y veloz. Toda la información en pagotic.com.